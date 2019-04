El somni del triplet, més viu que mai

Ernesto Valverde ha afirmat en nombroses ocasions que la millor manera de tenir l’equip endollat és guanyant. La victòria és el bàlsam d’un Barça que, sense ser el més vistós dels últims anys, sí que és una màquina de guanyar. Amb Leo Messi capitanejant el vaixell blaugrana, l’equip camina amb pas ferm cap a la consecució del tercer triplet de la història de l’entitat. Una fita que omple d’orgull els aficionats culers i que només han aconseguit Pep Guardiola i Luis Enrique. Ara, malgrat el seu discurs sempre prudent, que enllaça amb el seu tarannà tranquil, Ernesto Valverde també vol obtenir en una mateixa temporada la Lliga, la Copa i la Lliga de Campions. Leo Messi, Gerard Piqué i Sergio Busquets són el principal nexe d’unió amb el primer triplet del Barça la temporada 2008/09, passant pel que van aconseguir la temporada 2014/15 i enllaçant amb el que el club blaugrana persegueix enguany. Tots tres continuen formant part d’una columna vertebral indispensable en un equip que, amb la feina ja feta als quarts de final de la Lliga de Campions golejant el Manchester United, aquest dissabte reconnecta amb la Lliga amb la visita de la Reial Societat al Camp Nou (20.45 h, Movistar Partidazo).

Quatre dies després de l’èxtasi viscut al temple blaugrana amb la golejada (3-0) contra el Manchester United, que va certificar la classificació per a les semifinals de la Lliga de Campions quatre anys després, al Camp Nou es comencen a descomptar els dies per segellar el que serà el primer títol de la temporada: la Lliga. “El nostre objectiu era tornar a les semifinals de la Champions després d’uns anys sense ser-hi, i ho hem aconseguit. Ara, però, ens hem de centrar en la Lliga, que volem guanyar com més aviat millor, i, després, començar a preparar les semifinals de la Champions”, va assegurar Messi, encara a la gespa, després del partit contra el United. Amb aquest discurs ple d’ambició i serenitat, l’astre argentí, en el seu primer curs com a primer capità del Barça, exerceix el seu paper de líder tant dins com fora del terreny de joc.

Tres victòries en sis jornades

Apartant temporalment la il·lusió de la Champions fins a finals d’abril i principis de maig, el Barça se centrarà ara a conquerir la vuitena Lliga en els últims onze anys. L’equip d’Ernesto Valverde, que guanyaria la competició per segon any consecutiu en la segona temporada amb el tècnic basc a la banqueta, en té prou acumulant tres triomfs en les sis jornades que queden fins al final de la Lliga. Una xifra de victòries que podria ser inferior si l’Atlètic de Madrid deixa escapar punts.

Després de rebre la Reial Societat al Camp Nou, el Barça visitarà aquest dimarts, 23 d’abril, el dia de Sant Jordi, l’Alabès. Una data en què els blaugranes podrien proclamar-se campions si guanyen els seus dos rivals bascos i l’Atlètic de Madrid empata o perd un dels seus compromisos. Després de visitar Mendizorrotza, els blaugranes rebran el Llevant, visitaran el Celta, rebran el Getafe i tancaran la Lliga a Ipurua. Per la seva banda, el conjunt matalasser visitarà l’Eibar aquest dissabte, rebrà el València en la jornada intersetmanal, tornarà a jugar a casa contra el Valladolid, anirà a l’RCDE Stadium per enfrontar-se a l’Espanyol, després rebrà el Sevilla al Wanda i, finalment, tancarà el campionat al Ciutat de València, contra el Llevant.

El calendari de l’Atlètic de Madrid és bastant més exigent que el d’un Barça que, amb un coixí de nou punts, pot afrontar el que queda de campionat amb tranquil·litat, malgrat que els missatges que envien tant Ernesto Valverde com el vestidor blaugrana són de prudència fins que la Lliga no sigui al sarró.

Comptant que el conjunt matalasser no falli a la Lliga, set partits separen el Barça del triplet: tres victòries a la Lliga, superar les semifinals de la Lliga de Campions i la final que es disputarà l’1 de juny al Wanda Metropolitano i, abans, guanyar la final de la Copa el 25 de maig al Benito Villamarín, contra el València.

Quatre semifinalistes blaugranes

El primer equip del Barça no és l’únic que està classificat per a unes semifinals de Champions. A més del conjunt d’Ernesto Valverde, l’entitat blaugrana té el femení classificat per a les semifinals de la Women’s Champions League, el juvenil disputarà la final a quatre de la Youth League i el Barça Lassa de futbol sala també serà present a la final four de la Futsal Champions League.

El femení començarà aquest diumenge, contra el Bayern Munic, el seu camí cap a la final; el juvenil haurà de superar el Chelsea el 26 d’abril, mentre que la secció de futbol sala, el mateix dia, buscarà superar el Kairat Almati del Kazakhstan a les semifinals.