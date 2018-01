La sortida d'Arda Turan, pendent d'un acord amb el Barça

La sortida d'Arda Turan s'està treballant a les oficines del Barça. El futbolista, que ja ha acceptat la proposta del Basaksehir, està pendent que els clubs arribin a un acord per al traspàs, unes negociacions que han començat aquesta setmana.

"Tot just han començat i no hi ha cap mena d'acord entre els clubs", expliquen fonts del club blaugrana, que preveuen que les negociacions s'allargaran encara uns dies i que no hi ha cap mena de garantia que es pugui arribar a un acord.

Ha estat el club turc qui ha oficialitzat les converses amb el jugador. A través d'un comunicat redactat pel president de l'entitat, l'empresari Göksel Gümüşdağ, ha explicat que es va reunir amb Arda a Barcelona i que ell els va transmetre el "desig" de jugar al club turc; només falta "arribar a un acord" amb l'entitat catalana.

"Entenc l'entusiasme dels mitjans esportius, que jo també comparteixo, però hem de respectar l'estructura institucional del club barceloní i hem d'esperar que es duguin a terme els tràmits necessaris per al traspàs", es llegeix al comunicat, on també s'assegura que el president del Basaksehir es va reunir amb el CEO del Barça, Òscar Grau. Per part blaugrana insisteixen que, per ara, no hi ha cap mena d'acord.

540x306 Göksel Gümüşdağ, president del Basaksehir, a les oficines del Camp Nou / IBFK.COM.TR Göksel Gümüşdağ, president del Basaksehir, a les oficines del Camp Nou / IBFK.COM.TR

Segons avançava 'Mundo Deportivo', el Barça hauria taxat Arda Turan en uns 20 milions d'euros, que seria la xifra que queda per amortitzar del seu fitxatge. Aquests diners i els 12 milions de salari que percep anualment són els principals esculls per a la sortida del futbolista, que no compta per a Ernesto Valverde. Aquesta temporada ni tan sols ha arribat a debutar i, de fet, només ha entrat en una convocatòria, al primer partit de Lliga.

Arda va arribar al Barça l'estiu del 2015, fitxat per la junta gestora que presidia Ramon Adell, a l'espera de les eleccions que acabaria guanyant Josep Maria Bartomeu. El migcampista jugava a l'Atlètic de Madrid i va ser una petició expressa de l'entrenador, Luis Enrique. Al final, els blaugranes pagaven 34 milions fixos més 7 de variables per un futbolista que no podia debutar fins al gener del 2016 ja que, aleshores, l'entitat no podia inscriure jugadors per la sanció de la FIFA. En total, en aquests dos anys i mig, ha jugat 55 partits i ha marcat 15 gols.