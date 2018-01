Valverde: “Nosaltres no fem càlculs ni estem eufòrics. Sabem que res està escrit en aquesta Lliga”

“No estem eufòrics, sabem que res està escrit en aquesta Lliga i que costa molt guanyar cada partit. Els càlculs els fa la gent, nosaltres no, nosaltres sabem el que ens ha costat arribar fins aquí”. Ernesto Valverde ho té clar: l’excel·lent primera volta del Barça no garanteix res si a partir d’ara l’equip deixa de fer les coses que estava fent bé i que li han permès sumar 51 de 57 punts possibles. I la part decisiva de la temporada arrenca aquest diumenge al Benito Villamarín contra el Betis (20.45h, Movistar Partidazo). “Entrem en una fase en què ja no sumes partits, ara els vas restant. Ja no queden 20 jornades, ara cada cop en queden menys”, ha afirmat.

La primera cita que es restarà del calendari serà un partit “interessant, difícil i ple d’ambient”. Hi haurà espectacle. L’entrenador visitant Quique Setién ha animat la prèvia dient que prefereix un 6-6 que un 1-0 però Valverde de seguida ho ha matisat. “És una manera d’expressar la seva idea de joc. Quique sempre busca la porteria contrària, com nosaltres, que volem dominar el joc per anul·lar el rival”. Estirant aquesta anàlisi de l’estil del Betis, Valverde ha advertit que l’equip andalús “planteja el partit al camp contrari” i que una de les claus “serà superar aquesta pressió”. La del Betis al Barça, i la del Barça al Betis. “És un equip valent, que vol la pilota, que es desplega amb la possessió i que te la vol disputar”, ha ampliat. A més, els últims resultats l’han reforçat, sobretot el triomf al derbi sevillà, “que l’ha impulsat”.

El Barça, en canvi, ve de perdre en Copa contra l’Espanyol. Però Valverde ha deixat clar que l’ensopegada no ha canviat la confiança del vestidor. “És un partit de Copa i intentarem que quedi en una anècdota si aconseguim remuntar. Estem tranquils”. Sense treure importància al desig blaugrana d’alçar el títol, novament, l’entrenador ha admès que “la Copa és una gran il·lusió” però que està “centrat en la Lliga”.

En roda de premsa, Valverde ha tocat altres temes:

Lesions: “Ara està coincidint que tenim un seguit de jugadors tocats, i que juguen a la mateixa posició, a dalt i a la defensa. Esperem que es recuperin perquè descarreguin alguns jugadors de minuts, per evitar lesions, que és el que intentem”.

Recuperació de Coutinho: “No m’agrada posar data clara amb les lesions, perquè et pots equivocar. Està evolucionant bé. Té el problema a la zona del quàdriceps dret, cal anar amb cura perquè és la zona que s’implica en la mecànica del colpeig. Esperem que avui ja pugui començar a entrenar amb el grup, perquè vagi assimilant coses”.

Yerry Mina: “És un jugador que ve d’un altre futbol, s’ha d’adequar al nostre. No hi ha amistosos per provar, ha d’entrar directament en competició. Ara que ja s’ha resolt el tema del transfer, serà el primer cop que està en disposició de ser convocat”.

Alcácer: “Sempre s’ha entrenat com si fos titular. Estem contents amb la seva primera volta i volem que ens ajudi ara en la segona. És un jugador que té coses diferents a la plantilla”.

Rafinha: "Ve d'estar molts mesos lesionat i volem que tingui minuts. Avui té permís per resoldre qüestions contractuals. Sempre s'ha entrenat al màxim, sempre ha rendit al 100%".

Deulofeu: "És cert que no està entrant en les últimes llistes, estic triant altres jugadors. Avui tornarà a estar en disposició".

Griezmann: “És un gran jugador, que està en un gran club, a qui tenim molt de respecte”.

Ronaldinho: “La seva arribada va ser un impuls important per a moltes coses, va coincidir amb l’entrada de Rijkaard. He patit molt a Ronaldinho en contra, com altra gent el va gaudir. Va ser un gran jugador”.