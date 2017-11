Valverde: “Amb tot el que queda, és absurd saltar d’alegria per anar primers”

Amb el teló de fons de la situació política a Catalunya, a la roda de premsa d’Ernesto Valverde s’ha parlat, sobretot, de dues qüestions: la inclusió d’Andrés Iniesta a la llista de Lopetegui per als dos amistosos d’Espanya i la situació dels lesionats de l’equip. El Sevilla ha quedat arraconat en un segon terme, per molt que l’entrenador l’hagi considerat “un rival perillós”, i també la crisi del Reial Madrid, que podria deixar l’equip blanc a 11 punts si el Barça guanya al vespre. “Amb tot el que queda, és absurd saltar d’alegria per anar primers”, ha etzibat el tècnic. “Ens hem de centrar en el joc, en els partits que tenim. És com quan jugues, no pots fixar-te en el marcador, que només s’ha de mirar quan queden dos minuts i veus que t’enduràs el partit. Més endavant ja mirarem enrere”, ha demanat.

L’ex de l’Athletic només vol pensar en el Sevilla i vol marxar a l’aturada “amb bones sensacions”. I avisa que serà un duel complicat, per les característiques de l'entrenador sevillista, Eduardo Berizzo: “Té bona estadística amb el Barça, és un entrenador que prepara bé els partits. És valent, sempre s’ha caracteritzat per intentar jugar al nostre camp, obstaculitzar-nos la sortida, no replegar-se… Serà complicat, perquè ens discutirà el domini del joc. És la seva idea i li ha anat bé”, ha analitzat.

Per això serà especialment necessari poder comptar amb Andrés Iniesta. Valverde és “optimista” i creu que el de Fuentealbilla podrà jugar dissabte, i de fet, ha rebut l'altra, entrant a la convocatòria tot i no poder entrenar al 100%. No ha volgut entrar en cap polèmica amb Julen Lopetegui, que l’ha convocat per jugar dos amistosos. “Esperem que jugui amb nosaltres i tot es quedi en anècdota”, ha dit per sortir del pas. Si no estigués a punt “és lògic que no viatgi”.

La lesió d’Iniesta no ha sigut l’únic tema mèdic de la tarda. Sobre Aleix Vidal, ha insistit que encara “té molèsties al turmell operat”. “Ell es troba millor i en poc temps serà amb nosaltres”, ha reconegut. També espera que aviat sigui “una alternativa Arda Turan”, a qui ha definit com “un jugador amb experiència i amb talent”. I sobre Démbéle ha negat que estigui escurçant els terminis de recuperació. “Tot segueix el procés normal i avancem pensant que fins després de Nadal no podrem comptar amb ell”.

Sobre els 600 partits de Messi, ha dit que “són molts partits” i que és “una cosa extraordinària, com tot el que fa”. També ha lloat Ter Stegen, “una assegurança, no només per les seves aturades, també per la seva sortida de joc” i Luis Suárez, a qui segueix aplaudint-li “la perseverança” per seguir buscant el gol. “L’únic que li demano és que no es rendeixi, i per com és ell, no deixarà d’intentar-ho. És insistent, agressiu, perseverant en la feina”.

Valverde espera que no s’estengui gaire el salt d’aficionats a la gespa, com li està passant al Barça en els últims partits, i demà s’espera un Camp Nou amb ganes de dir-hi la seva sobre la situació política. “Sempre ha sigut un espai on la gent s’expressa amb educació i pacíficament. Esperem que ho torni a fer, i que també animi l’equip”. De tota manera, el tècnic ho té clar: "Un punt de distensió ens vindria bé a tots, començant per mi. Se m'ha preguntat per Catalunya des del primer dia".