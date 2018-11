Un vell conegut per posar nom al Camp Nou

La farmacèutica Grifols i el Barça van estar negociant per al patrocini del nou Camp Nou, però les converses es van trencar quan es va filtrar la informació, fa cosa d’un any. Ara el nom d’aquesta multinacional catalana ha tornat a sonar amb força. Tal com va avançar RAC1 i va confirmar l’ARA, les dues parts segueixen treballant per arribar a un acord.

Les versions, però, són diverses. Des de l’empresa es refredava ahir aquesta possibilitat i es negava que s’estigués en converses amb el club blaugrana. En canvi, als despatxos nobles del Camp Nou es respira optimisme. No és que Grifols sigui l’única candidata, sinó que ocupa un lloc preferent entre la llista de possibilitats.

Les converses entre les dues parts venen de lluny, de fa més de dos anys, com a mínim. Ara bé, quan va sortir a la llum el nom de Grifols, la farmacèutica va negar que estigués interessada en “patrocinis d’aquest tipus”. En realitat, Grifols mai va negar que hagués parlat amb el Barça. Tot forma part d’una estratègia comercial i, també, econòmica. I és que les empreses no volen que el seu nom surti a la llum fins que les negociacions estan tancades.

I, d’acord amb el que es comenta al Camp Nou, les converses poden acabar amb un acord definitiu en les pròximes setmanes. Des del club, això sí, arrufen el nas per si la publicació de l’acord fa que Grifols finalment es faci enrere. RAC1 especulava amb la possibilitat que el patrocini es tanqués abans d’acabar aquest 2018. En qualsevol cas, el que és segur és que la directiva de Josep Maria Bartomeu haurà de portar el tema a l’assemblea de compromissaris, que hi haurà de donar el vistiplau definitiu.

Tal com va passar amb Rakuten, o prèviament amb Qatar Sports Investment -per al patrocini de Qatar Foundation i Qatar Airways-, aquestes negociacions són llargues i porten, com a mínim, un any de feina. No només per la paperassa, sinó per les múltiples clàusules i perquè l’empresa patrocinadora necessita garantir que l’impacte econòmic serà l’esperat. La previsió del Barça era aconseguir un mínim de 200 milions nets. Amb Grifols, si acaba prosperant l’acord, es podria arribar a doblar la xifra, amb 20 milions per temporada durant 20 anys.

La sorpresa, en qualsevol cas, no és tant que sigui una empresa catalana sinó pel tipus de negoci de Grifols. El Barça havia pensat en una marca comercial que “ajudés el club a créixer, a ser més conegut”, asseguren des de les oficines d’Aristides Maillol. En canvi, amb la farmacèutica seria el contrari. Això podria explicar, en part, que les xifres finals siguin superiors a les previstes inicialment pel Barça.

Competència per trobar patrocinis

Ja sigui Grifols o bé una altra empresa, el que sí que confessa el Barça és que està sent molt difícil trobar un cognom comercial per al Camp Nou. I és que el club blaugrana no és l’únic que reforma l’estadi. El Reial Madrid i el Tottenham són altres clubs de renom que també busquen naming rights. Això ha acabat derivant en una espècie de subhasta a la baixa.

Per aquest motiu els responsables de màrqueting del Barça van optar per la prudència i per dilatar al màxim les negociacions. El club considera que no ha de “córrer” -de moment, almenys- perquè el cognom comercial no començaria a ser efectiu fins que s’acabessin les obres (com a mínim, el 2022). A més, des de l’àrea econòmica s’assegura que les obres del nou Camp Nou poden iniciar-se sense el patrocinador. Finalment, els encarregats de la tresoreria també asseguren que el revés a l’assemblea, quan els compromissaris van mantenir el topall del 10% per demanar crèdits, no és un impediment per començar a construir l’estadi.