Les veritats de l’estadística i les mentides de la classificació

Ernesto Valverde ho té clar: la visita de l’Eibar al Camp Nou farà suar el seu Barça. El tècnic blaugrana sap millor que ningú que José Luis Mendilibar, que no seurà a la banqueta per sanció, no canvia l’estil per molt que s’enfronti a un equip gran -fins i tot l’exagera quan l’escenari imposa més-. “Nosaltres tenim un estil i som atrevits. Quan anem a pressionar-los intentarem estar molt junts”, va anunciar el seu segon, Andoni Azkargorta.

El cas de l’Eibar és ben curiós. Si bé és cert que les prestacions de l’equip a Ipurua, per les dimensions d’un terreny de joc substancialment més petit que la resta de camps de Primera, són millors que fora de casa, també ho és que les seves intencions de domini són gairebé idèntiques. Vol sotmetre el rival de la mateixa manera, tant si li toca ser local com si és visitant: amb una pressió asfixiant que el mantingui allunyat de la pròpia porteria -és l’equip que més estona ocupa el terç oponent (37%) i el que menys temps passa al terç propi (19%)- i amb la voluntat de trobar com més situacions de rematada millor -és el segon equip que més xuta de la Lliga (15,9), només per darrere del Madrid.

Descens i punteria

A primer cop d’ull s’aprecia que l’Eibar és a tres punts del descens. Amb 22 punts, el conjunt basc està encallat a la zona baixa de la taula, en part per culpa d’haver sumat només una victòria fora de casa en 8 partits. Ha marcat tan sols 5 gols lluny d’Ipurua, el pitjor registre d’un club de la Lliga. Però si es posa la lupa en el que ha generat l’equip de Mendilibar, se sospita que no tot és tan dramàtic lluny de Guipúscoa. Amb 12,8 xuts per partit, l’Eibar és el tercer equip visitant més rematador del campionat, millor que el Barça, que xuta 11,6 vegades per partit fora del Camp Nou. El problema dels bascos és que veuen porteria només en el 27% dels casos.

12.8 Xuts L'Eibar, fora d'Ipurua, remata més cops que el Barça lluny del Camp Nou.

Hi ha un altre factor que explica la falta d’encert golejador de l’Eibar enguany: ha perdut capacitat de dríbling sense Inui, Alejo o Ander Capa, i és frenat amb falta menys vegades que l’any passat. Fora de casa, per exemple, abans rebia 11,4 faltes per partit i actualment no arriba a les 10. Això minimitza la capacitat de fer mal a pilota aturada, fins al punt que l’equip ha passat de ser el cinquè millor en aquest aspecte a ser dels que menys profit treuen de les accions d’estratègia.

Tot plegat són xifres enganyoses, perquè la capacitat de l’Eibar de carregar l’àrea amb centrades és d’allò més incòmoda. A Ipurua és capaç de fer 37 centrades per partit, tot i que de visitant el bombardeig baixa fins a les 24 vegades. Igualment, una freqüència d’una centrada cada tres minuts i mig obligarà el Barça a corregir un dels aspectes que més l’està fent patir enguany.

8,6 Remats L'Eibar és l'equip de la Lliga que menys ocasions permet als rivals.

Per als blaugranes serà clau estar lúcids en atac, perquè l’Eibar permet molt poc als seus adversaris. Tot i que ha encaixat més d’un gol per partit fins ara a la Lliga, pot presumir de ser qui menys rematades deixa fer al rival: 8,6. El segueix precisament el Getafe (10,6), a qui el Barça va patir per derrotar en l’última jornada.