Valverde: "Ningú m'ha dit res sobre un possible retorn de Neymar"

Ja fa setmanes que s'especula amb el possible retorn de Neymar al Barça, fins al punt que 'El Mundo' assegurava aquesta setmana que el pare del jugador brasiler havia trucat fins a cinc vegades al club blaugrana per oferir-se a tornar al Camp Nou. Des del club, però, s'assegura que la informació és falsa i l'entrenador diu que ell no està al cas d'aquesta possibilitat.

"Amb els jugadors d'altres equips sempre som taxatius. És un gran jugador i pertany a un altre club. És un gran jugador, del PSG... i en qualsevol cas ningú m'ha parlat d'ell", assegura Valverde. En un roda de premsa protagonitzada pel mercat de fitxatges, el Txingurri ha fet servir aquesta mateixa resposta per parlar d'Álvaro Morata, el davanter del Chelsea, que també s'hauria ofert al Barça.

De qui sí que ha parlat és de Munir El Haddadi. Divendres s'oficialitzava el seu acord amb el Sevilla i això fa que la secretaria tècnica del Barça estigui sondejant el mercat per veure si pot trobar un recanvi per a la posició de davanter centre. Ernesto Valverde ha reconegut que hi ha la "possibilitat" que s'incorpori algun jugador aquest mateix hivern, i de fet ha vingut a dir que l'objectiu és trobar-li un recanvi, però que tot dependrà dels "condicionants econòmics".

Com també dependrà dels diners si arriba un lateral esquerre, tot i que no és una prioritat ara mateix. L'entrenador ha explicat que s'explorarà el mercat fins al 31 de gener però que de moment buscarà "opcions dins de l'equip i al Barça B".

Sigui qui sigui que arribi, si és que arriba, i independentment de la posició que ocupi, ha de ser un futbolista d'adaptació ràpida. "Seria algú com Murillo, algú que no necessités gaire temps per adaptar-se. Si és que ve algú, esclar".

El planter i l'Eibar

En una setmana on s'ha parlat molt del planter, sobretot després del Llevant-Barça de Copa, Ernesto Valverde ha volgut trencar una llança a favor dels futbolistes joves i, sobretot, ha demanat que no es treguin conclusions abans d'hora. "Amb els jugadors de baix s'ha de tenir paciència. Aquest any, a més, hi ha hagut un descens de categoria. No és una qüestió d'un dia. He entrenat a l'Athletic i en moments determinats pujàvem jugadors i alguns es quedaven, altres no... és un procés natural".

Finalment, i sobre l'Eibar, el rival d'aquest diumenge al Camp Nou, el tècnic ha elogiat l'equip basc, que té "una identitat molt clara i molt marcada pel seu entrenador, Mendilibar". Un equip que juga "amb molt de convenciment, que pressiona, que intentarà que no puguem superar-los en la sortida".