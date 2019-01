El pare de Neymar hauria trucat cinc cops demanant que el seu fill torni al Barça

Neymar ha trucat cinc vegades al Barça demanant tornar, segons publica 'El Mundo'. Els contactes els hauria fet el pare del jugador, que també actua com a representant, però s'ha trobat sempre amb una negativa de la directiva, que només acceptaria negociar si en primer lloc, els Neymar retiren la demanda que tenen oberta contra el Barça, reclamant cobrar més de 30 milions d'euros en un concepte de primes.

El possible retorn de Neymar s'ha convertit en un afer public els darrers mesos, després dels contactes confirmats per l'ARA. Segons 'El Mundo', les darreres trucades han estat fa poc. El Barça segueix dient que no hi ha cap negociació oberta. Fa uns mesos, la SER va informar que Neymar podria marxar del PSG l’estiu vinent a canvi de 220 milions d’euros, o per una xifra inferior als 200 milions a partir de l’estiu del 2020. Es tractaria d'un acord de Neymar amb el president de l’entitat, el xec qatarià Nasser Al-Khelaifi, ja que el brasiler admet que va ser una errada marxar al PSG.

Fonts del Barça però, afirmen que la possibilitat que torni és gairebé impossible, en part pel que significaria d’increment de sous en un club que no pot gastar gaires diners més. Des de l’entorn del jugador s’admet que el futbolista marxarà del PSG, però existeixen altres possibles ofertes i al Barça no descarten que aquestes trucades formin part d'un pla per augmentar el preu del jugador i estimular les ofertes d'altres clubs, com el Madrid.