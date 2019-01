Munir marxarà al Sevilla aquest gener

Munir El Haddadi ho té tot a punt per ser jugador del Sevilla. El conjunt andalús, que vol reforçar la davantera de cara a un segon tram de temporada en què competeix en tres competicions, va arribar a un acord amb el davanter del Barça. Ara arriba el moment de les negociacions entre els dos clubs, que les últimes temporades han fet un munt de negocis, amb jugadors com Rakitic, Aleix Vidal, Lenglet, Keita, Adriano o Dani Alves fent el viatge entre els dos equips d’anada o tornada.

Mentre el Barça jugava el partit de Copa al camp del Llevant, l’agent del jugador, Francisco Valdivieso, es reunia amb els representants del Sevilla per tancar els detalls d’un acord que sembla destinat a acabar amb Munir defensant els colors de l’equip andalús els pròxims dies. Valdivieso va mostrar públicament fa pocs dies la seva decepció amb la direcció esportiva del Barça al saber que Munir, en cas de no marxar aquest gener, estaria sense jugar fins al juny. Munir, com tots els jugadors que acaben contracte en menys de sis mesos, té llibertat des de fa pocs dies per negociar amb qui vulgui el seu futur, sense demanar permís al Barça. El club blaugrana va oferir a Munir una renovació que el davanter no va considerar positiva, ni pels diners ni pel fet que al Barça no aconsegueix ser titular. Al no renovar, però, Munir podria abandonar el club al juny de manera gratuïta. En canvi, si marxa aquest gener, el Barça i el Sevilla han de pactar un preu de traspàs que permetrà al club català rebre diners per un futbolista que, en cas de quedar-se, no jugarà. El Sevilla està disposat a pagar tres milions, mentre que el Barça confia en poder acabar-ne traient una mica més. Munir havia rebut trucades tant de clubs anglesos com d’italians, però ha prioritzat la possibilitat de marxar al Sevilla, en què signaria un contracte per a les pròximes tres o quatre temporades.

Un cop es tanqui aquesta operació, el Barça disposarà encara de dues setmanes per intentar trobar al mercat un davanter centre que no suposi una inversió esbojarrada de diners. La prioritat de la direcció esportiva, després d’haver reforçat la defensat a curt termini amb Murillo, i també de cara al futur amb Todibo, és un migcampista. El jove holandès Frenkie de Jong vol venir al Barça, però el preu que demana l’Ajax per fitxar-lo a l'estiu s’acostarà als 80 milions d’euros, motiu pel qual el Barça no pot fer una gran inversió en aquest mercat de gener. Sense Munir, i amb Luis Suárez a punt de fer 32 anys, però, el Barça sap que necessita un segon davanter centre de garanties i estudia el mercat. El club català s’ha arribat a valorar incorporar Álvaro Morata, el golejador format al Madrid, ara al Chelsea. Una opció de moment no prioritària en un mercat de fitxatges que segueix ben obert.