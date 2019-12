31, 0-0 i 400: les xifres de l'any en clau blaugrana

31, 0-0 i 400. No és cap combinació secreta, són algunes de les efemèrides que ajuden a explicar el que deixa el 2019 en òrbita del Barça. L'any que ja s'acaba es recordarà per l'ensopegada de l'equip de Valverde a Anfield, per la primera final de Champions de l'equip femení, pel debut d'Ansu Fati, per l'enderrocament del Miniestadi o l'estrena de l'estadi Johan Cruyff. Hi ha altres episodis que val la pena recordar ara que es canvia de dígits al calendari.

31 Jornades líder

En 31 de les 39 jornades de Lliga que el Barça ha disputat entre el segon tram de la temporada passada i l'inici de l'actual, el Barça era el líder a la classificació. És, també, la posició que ocupa ara l'equip d'Ernesto Valverde. En l'última dècada, aquesta posició s'ha repetit en vuit ocasions, i aquests vuit lideratges d'hivern s'han traduït, al final, en set títols de Lliga.

0-0 El resultat més repetit

És el marcador que més vegades s'ha repetit durant el 2019 per al primer equip masculí de futbol. En total són sis les vegades que el Barça s'ha encallat amb aquest marcador sense gols: tres cops corresponen al curs passat i tres, al curs actual. També s'han viscut sis 2-0, tot i que en tres partits han suposat una derrota per a l'equip. L'altre resultat més repetit és l'1-2, que s'ha donat en cinc ocasions. Fins a quatre vegades s'ha vist un 2-1, un 3-0, un 2-2 o un 3-1.

28 Partits invictes al Camp Nou

Són els partits que el Barça ha jugat al Camp Nou aquest 2019, i en cap ha perdut: ha guanyat en 24 ocasions (17 partits a la Lliga, cinc a la Champions i dos a la Copa del Rei), i ha empatat quatre vegades (dues a la Lliga, una a la Champions i una a la Copa del Rei). És la setena vegada que el Barça tanca un any sense sumar cap derrota: 1957, 1959, 1968, 1974, 1975, 2011 i, ara, 2019.

13 Jugadors del planter

Durant el 2019, l'afició del Camp Nou ha pogut veure en acció 32 futbolistes defensant la samarreta blaugrana. D'aquests 32, 13 han jugat a les categories inferiors del Barça: Gerard Piqué, Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba, Carles Aleñá, Ansu Fati, Carles Pérez, Rafinha, Abel Ruiz, Ronald Araújo, Denis Suárez i Moussa Wague.

57 Partits oficials

Són els partits oficials que ha disputat l'equip de futbol del Barça durant el 2019, amb un balanç de 37 victòries, 12 empats i 8 derrotes.

651x366 De Jong va jugar de titular al Gamper, però encara no ha coincidit sobre la gespa amb Sergio Busquets. / DAVID RAMOS / GETTY De Jong va jugar de titular al Gamper, però encara no ha coincidit sobre la gespa amb Sergio Busquets. / DAVID RAMOS / GETTY

125 Gols marcats

És el total de gols que el Barça ha marcat durant l'any. Això deixa una mitjana de 2,19 gols per partit. L'equip de Valverde ha aconseguit fer tres gols o més en un total de 21 duels. Els rivals freguen el gol per partit (0,96).

30 Milions d'euros de revalorització

Són els milions d'euros en què s'ha revaloritzat Frenkie de Jong. El 28 de desembre del 2018, el portal de referència Transfermarkt considerava que el neerlandès tenia un valor de mercat de 60 milions d'euros i en l'última valoració, amb data del 20 de desembre, el preu de De Jong és de 90 milions. És el jugador del Barça que més ha evolucionat en el mercat, amb permís d'Ansu Fati, que actualment té un preu de 40 milions d'euros. La primera valoració que es va fer del jove extrem de 17 anys va ser quan va debutar, al setembre, i ja se'l valorava amb 25 milions.

651x366 L’enderrocament del Miniestadi durarà uns sis mesos / PERE VIRGILI L’enderrocament del Miniestadi durarà uns sis mesos / PERE VIRGILI

11.000 Seients

Dels més de 15.276 seients que tenia el Miniestadi, 11.000 s'han repartit entre diferents entitats que s'havien mostrat interessades en reutilitzar-los. El Centre d'Esports de Manresa o el Reial Club de Polo de Barcelona són algunes de les destinacions dels seients del Mini. També han viatjat fins als ajuntament de Vic o Castellar del Vallès.

400 Ratpenats al Mini

L'enderrocament del Miniestadi ha derivat en afectacions no estrictament estructurals o esportives i que tenen més a veure amb la fauna i els animals. Dins de les instal·lacions blaugranes, el club tenia comptabilitzats centenars de ratpenats i gats que han hagut de ser reubicats. L'entitat ha col·locat un niu especial al recinte per acollir els 400 ratpenats que voltaven pel Mini i també ha traslladat controladament la colònia de gats que corrien per passadissos i escales de l'estadi blaugrana. També es va acordar amb l'Ajuntament que l'arbrat es respectaria en un 85%.

89 Minut del gol d'Oshoala

És el minut en què el Barça femení de futbol va marcar el seu únic gol a la final de la Champions, disputada el 18 de maig a Budapest contra l'Olympique de Lió. L'equip de Lluís Cortés només havia pogut resistir cinc minuts sense encaixar cap gol quan Dszenifer Marozsán va obrir la llauna per al conjunt francès. Un hat-trick d'Ada Hegerberg en 16 minuts va desfer qualsevol esperança blaugrana al cor de la primera meitat. La final va tenir poca història per la superioritat del Lió, però serà recordada com una de les grans fites del 2019 per al club.

651x366 Lluís Cortés: "Fa ràbia perdre així, però a la segona part s'ha demostrat com podem competir" / EFE Lluís Cortés: "Fa ràbia perdre així, però a la segona part s'ha demostrat com podem competir" / EFE

11 Dorsal d'Alexia Putellas

La història d'aquest 2019 ha traslladat l'acció futbolística del Miniestadi a Sant Joan Despí, concretament, a la nova instal·lació, l'estadi Johan Cruyff. En l'estrena, el Juvenil A que aleshores entrenava Víctor Valdés no va poder amb l'Ajax i l'equip neerlandès es va endur la victòria per 0-2. El primer gol blaugrana al nou feu del club va haver d'esperar fins al següent partit: l'estrena de la Primera Iberdrola. El Barça va golejar contundentment el Tacón, futur Reial Madrid, per 9-1. La primera diana la va fer Alexia Putellas al minut 8. La dorsal 11 constarà com la primera golejadora del nou estadi i va rebre una placa commemorativa.

17 Punts de desavantatge

El mes de febrer, les pàgines d'esports del diari obrien amb la gesta del Barça de bàsquet. L'equip de Svetislav Pesic va superar el Reial Madrid per 93-94 i va reeditar el títol de campió de la Copa del Rei, després d'aixecar un desavantatge de 17 punts. Un tap il·legal sobre Ante Tomic a un segon del final de la pròrroga va decidir un clàssic que encara va posar en mans de Sergi Llull l'opció de canviar el resultat amb un triple sobre la botzina.

651x366 Mirotic, presentat com a nou jugador del Barça / FC BARCELONA Mirotic, presentat com a nou jugador del Barça / FC BARCELONA

2'08 Metres d'alçada

Nikola Mirotic ha sigut el fitxatge estrella de la temporada al Barça de bàsquet. L'ala-pivot montenegrí, de 2'08 metres d'alçada, és el pal de paller d'un projecte que també s'ha enfortit amb el retorn d'Àlex Abrines i les arribades de l’aler Cory Higgins (procedent del CSKA de Moscou) i del pivot Brandon Davies (del Zalgiris Kaunas).

39,4 Mitjana de gols del Barça d'handbol

És la mitjana de gols per partit que el Barça d'handbol ha marcat al Palau Blaugrana entre la segona part de la temporada 2018/19 i el primer tram de la present. L'equip de Xavi Pascual ha jugat 22 partits davant la seva afició i no n'ha perdut cap. El total de gols és espectacular: 867. Desglossats per competicions, els blaugranes han marcat 576 gols a la Lliga Asobal (41,1 de mitjana) i 291 gols en els vuit partits de Lliga de Campions (36,3 de mitjana). El rival ha aconseguit marcar un total de 550 gols, cosa que fa una mitjana de 25. El partit amb més gols del 2019 va ser el Barça-Aalborg Handbold de la vuitena jornada a Europa, que va acabar amb un 44-35. Els de Xavi Pascual han aixecat sis títols enguany: l'Asobal i la Copa del Rei del curs passat, més la Supercopa de Catalunya, la Super Globe, la Supercopa d’Espanya i la recent Copa Asobal.