Badalona i Manresa recuperen la veu perduda

260x366 Nico Laprovittola, base del Divina Seguros Joventut, buscant un llançament a Madrid / E. CANDEL / ACB PHOTO J. ALBERCH / ACB PHOTO Nico Laprovittola, base del Divina Seguros Joventut, buscant un llançament a Madrid / E. CANDEL / ACB PHOTO J. ALBERCH / ACB PHOTO

El Divina Seguros Joventut va confirmar el seu bon moment de joc, va superar el Movistar Estudiantes (69-83) i va sumar la quarta victòria. Nico Laprovittola va liderar la victòria verd-i-negra amb una exhibició de joc. El base argentí, que va ser designat MVP de la jornada, va anotar 25 punts amb 5/6 en triples, va repartir 8 assistències i va forçar 5 faltes personals. Shawn Dawson (18 punts) i Marko Todorovic també van tenir un paper destacat.

“Hem sigut molt sòlids en defensa i ens hem passat molt bé la pilota. De tres partits seguits fora de casa n’hem guanyat dos. Hi ha molts jugadors que estan sumant moltes coses”, va analitzar Carles Duran. Una de les poques males notícies per a la Penya va ser el nombre de pilotes perdudes (22). “La clau ha sigut la defensa i la facilitat per sumar punts fàcils després de recuperar aquestes pilotes. Estem generant una bona confiança com a grup”, va afegir l’entrenador.

El rival de la Penya va fer debutar Alessandro Gentile, que encara està molt lluny del seu millor moment. Duran va saber atacar les seves debilitats defensives. Després d’una primera meitat igualada (40-43), el Divina Seguros Joventut va aconseguir una diferència de 12 punts al principi del quart període (54-66). Txema Berrocal va rescatar el seu equip amb una defensa zonal (60-66), però els verd-i-negres no van fer el préssec a Madrid.

“El Joventut ha fet un partit molt seriós durant els 40 minuts. El nostre equip, en canvi, no ha estat al seu nivell, excepte a la primera meitat. A l’inici de l’últim quart no hem sabut estar concentrats en el partit i hem perdut la confiança”, va reconèixer Berrocal, que va demanar temps per adaptar Gentile al sistema de joc del conjunt madrileny.

540x306 Justin Doellman / J. Alberch / ACB Photo Justin Doellman / J. Alberch / ACB Photo

Festa al Nou Congost

Després de perdre al Nou Congost contra el Barça, el Divina Seguros Joventut i l’Unicaja, el Baxi Manresa va superar l’Herbalife Gran Canària (86-79) i es va estrenar com a local. L’equip de Joan Peñarroya, que ja acumula quatre victòries a la Lliga Endesa, va tombar un rival d’Eurolliga gràcies a un partit molt complet. Justin Doellman va reaparèixer. L’aler pivot nord-americà va sumar 8 punts i 7 rebots en 20:55 minuts de joc. “Guanyar a casa era important. Estic molt content de tornar a jugar a Manresa, que és com la meva segona casa per a mi”, va dir.

Alex Renfroe, que va sumar 17 punts i 7 assistències, va liderar el triomf d’un Baxi Manresa que va capgirar un desavantatge inicial de cinc punts. Cady Lalanne (15 punts i 8 rebots) i Ryan Toolson (13 punts) també van fer un partit molt complet. A més, l’aportació d’Álvaro Muñoz en els moments de màxima pressió va ser decisiva. “Hem superat un gran equip amb un partit molt seriós i ens hem tret de sobre el pes de guanyar a casa. Hem d’aprofitar la bona connexió que tenim amb l’afició”, va opinar el capità.

“Estic molt content perquè la nostra gent mereixia gaudir d’una victòria a casa, teníem un deute amb el Nou Congost. Hem afrontat bé el partit i hem portat el ritme del joc. A més, hem estat sòlids per sumar la nostra quarta victòria a la Lliga Endesa, on cada partit és una lluita. La competició viu un moment fantàstic”, va analitzar Joan Peñarroya.

Gesta del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra va aprofitar una gran exhibició ofensiva per sorprendre el Reial Madrid (105-107) i deixar la Lliga Endesa sense cap equip invicte. L’equip blanc va perdre el lideratge, que ara és per al Kirolbet Baskonia.