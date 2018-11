El Barça Lassa aparca la fiabilitat a Fuenlabrada

El Barça Lassa va badar a la pista del Montakit Fuenlabrada (79-73), on es va deixar la condició d’invicte a la Lliga Endesa. L’equip blaugrana tan sols va anotar 73 punts al pavelló Fernando Martín, que va celebrar el triomf fent sonar a tota castanya Mi gran noche de Raphael. “No hem jugat bé i no hem sabut controlar bé les emocions. Hem pensat que podíem canviar el ritme del partit a l’inici del tercer quart, però ells han jugat molt bé”, va reconèixer Svetislav Pesic, entrenador d’un conjunt blaugrana que no va poder allargar la seva ratxa de cinc victòries consecutives.

El Montakit Fuenlabrada va superar el Barça Lassa per primera vegada des del mes de març del 2011. “Feia molts anys que aquest equip no li guanyava al Barça. Quan ells han reaccionat, no hem accionat el botó del pànic i hem acabat jugant bé”, va analitzar Néstor García. L’entrenador de l’equip madrileny ha sabut fer reaccionar un conjunt que fa uns dies va prescindir d’Agustí Julbe.

Tot i les bones sensacions de les últimes setmanes, el Barça Lassa va perdre 13 pilotes i mai es va trobar còmode contra un rival que va jugar millor les seves cartes. A més, els seus percentatges de tir van ser baixos. Pierre Oriola (12 punts i 10 rebots) i Thomas Heurtel (14 punts) van ser dels pocs jugadors reconeixibles d’un equip blaugrana que es va allunyar de la fiabilitat dels últims partits.

L’equip blaugrana va intuir aviat que no seria una tarda fàcil i ben aviat es va veure amb un desavantatge de sis punts. Després d’una primera meitat difícil, el Barça Lassa va intentar repetir la tàctica de dijous i assegurar-se el triomf amb un bon tercer quart. L’accelerada li va servir per construir-se una diferència de set punts (43-50). Quan creia que havia apagat l’incendi, un parcial de 14-2 li va tornar a complicar la situació (57-52). Arribats a aquest punt, el Montakit Fuenlabrada va jugar l’últim tram de partit amb menys ansietat i ja no va deixar anar ni la iniciativa en el joc ni en el marcador.

La Penya i el Manresa juguen diumenge

El Divina Seguros Joventut visita aquest diumenge (12.30 hores, Movistar Deportes) la pista del Movistar Estudiantes. Carles Duran tindrà la baixa de Dakota Mathias i el dubte de Marko Todorovic. El Baxi Manresa, per la seva banda, rep l’Herbalife Gran Canària (17 hores, Movistar Deportes 2).