El Barça fitxa el pivot ucraïnès Artem Pustovi

El Barça Lassa de bàsquet ha anunciat aquest dilluns el fitxatge de l'internacional ucraïnès Artem Pustovi per a les pròximes tres temporades. El club i l'Obradoiro gallec han arribat a un acord per al traspàs del jugador a l'entitat blaugrana. Pustovi, de 26 anys i 2,18 m d'alçada, arriba per aportar intimidació, defensa, rebot i anotació a la zona del Barça de Svetislav Pesic.

Pustovi va arribar a Galícia l'estiu del 2015 procedent del Khimik del seu país. En els tres cursos que ha disputat a l'Obradoiro el pivot ucraïnès ha anat creixent i la seva mitjana a la Lliga Endesa en 94 partits és de 8,4 punts, 4,1 rebots i 9,3 de valoració en 20 minuts de mitjana, mentre que en l'últim curs ha fet un pas endavant amb 11 punts, 6 rebots, 1,9 taps i 14 de valoració de mitjana en un conjunt gallec que va aconseguir la permanència sense gaires dificultats.

Pustovi es va formar al seu país natal, i del 2010 al 2015 va jugar al Khimik, amb el qual va debutar a l'Eurocup (2013-14) i també va guanyar la Lliga (2015). Pel que fa a la selecció, és internacional absolut amb Ucraïna, i en l'Eurobasket del 2017 va aconseguir una mitjana de 15,3 punts i 6,5 rebots per partit.