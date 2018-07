El Barça de bàsquet oficialitza l'arribada de Kyle Kuric

El Barça ha oficialitzat aquest dimecres al matí l'arribada de Kyle Kuric. El Zenit de Sant Petersburg, el club on fins aquesta temporada passada havia jugat Kuric, va acomiadar aquest dimarts al vespre l'escorta nord-americà de 28 anys anunciant que el seu destí seria el club blaugrana.

Кайл Курич покидает «Зенит» и продолжит карьеру в «Барселоне». Спасибо за сезон, Кайл! #ZenitBasket thanks @KingKK_14 for his effort and wishes him all the best in his future career!