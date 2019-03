260x366 El jugador del Baxi Manresa Gabriel Lundberg defensant Sergi Llull / BALLESTEROS / EFE El jugador del Baxi Manresa Gabriel Lundberg defensant Sergi Llull / BALLESTEROS / EFE

Després d'una derrota dolorosa contra el Reial Madrid (91-57), el Baxi Manresa buscarà girar full dissabte contra el San Pablo Burgos (18 h, Movistar Deportes). Els dos bases de l'equip del Bages arriben al partit amb problemes físics.

L'entrenador del Manresa, Joan Peñarroya, encara no sap si podrà comptar amb Corey Fisher, que va ser baixa en l'últim partit. El base, que podria enfrontar-se al seu exequip, continua recuperant-se de la seva lesió. D'altra banda, Jakis Gintvainis també arrossega algunes molèsties i s'ha perdut dos entrenaments d'aquesta setmana. En canvi, Pere Tomàs i Cady Lalanne, que van patir alguns problemes físics la jornada passada, ja s'han recuperat.

El Nou Congost ha viscut tres victòries consecutives: contra el València Basket (75-66), l'Estudiantes (101-91) i, l'última, contra l'Obradoiro (75-72). Serà un partit vital per a les aspiracions del Manresa si vol classificar-se per al 'play-off' pel títol de Lliga. Els de Peñarroya són setens amb 13 victòries, mentre que els visitants ocupen l'onzena posició. El duel serà inèdit a la pista del Manresa, tot i que al partit de la primera volta el Baxi ja va imposar-se al Burgos per 74-82.