El Baxi Manresa s’abona a les victòries fora de casa (100-102)

El Baxi Manresa ha superat l’Urbas Fuenlabrada i ja suma tres victòries com a visitant a la Lliga Endesa (100-102). L’equip entrenat per Pedro Martínez ha aprofitat dos tirs lliures de Seth Hinrichs per assegurar-se el triomf a la pista d’un rival que continua sense estrenar-se aquesta temporada. Jonathan Tabu, que ha anotat 16 punts amb 4 triples, ha fet una feina extraordinària durant la segona meitat en una tarda en què Dani Pérez ha repartit 9 assistències.

L’equip català ha tingut una bona posada en escena a Fuenlabrada, on ha anotat 28 punts en els primers 10 minuts (23-28). El gran revulsiu local ha sigut el manresà Marc Garcia, que ha anotat 17 punts en tan sols 11:20 minuts contra el seu exequip (51-46). L’Urbas Fuenlabrada ha somniat amb la victòria durant un tercer quart en què ha aconseguit un avantatge de sis punts (68-62), però no ha tingut la continuïtat necessària. La reacció del Baxi Manresa, impulsada per Jonathan Tabu, s’ha traduït en un parcial de 0-15 que ha redefinit l’escenari (68-77).

Tot i dominar el partit per 10 punts de diferència a pocs minuts del final (88-98), el Baxi Manresa s'ha complicat la vida amb un parcial de 12-2 en contra (100-100). Seth Hinrichs ha anotat els dos tirs lliures decisius a 15 segons del final i, a més, ha taponat l'últim atac local. El bon partit de Marc Garcia, que ha acabat amb 33 punts, s'ha quedat sense recompensa contra un equip bagenc que ha repartit 26 assistències.

El Barça visita el campió

El Barça, per la seva banda, visita aquest diumenge (18.30 h, #Vamos) el TS Systems Baskonia, el campió de l’última edició de la Lliga Endesa. “Els dos equips ens coneixem molt bé. Ells tenen caràcter, mai deixen de lluitar i són agressius- És un rival que a casa seva sempre es fa fort i que ve de fer bons partits a l’Eurolliga”, ha analitzat Pierre Oriola. El capità ha destacat el nivell físic del conjunt basc. Sarunas Jasikevicius tindrà les baixes de Nikola Mirotic (coronavirus) i Víctor Claver (fàscia plantar) i el dubte d’Àlex Abrines, que dijous va patir un esquinç.