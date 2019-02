El Baxi Manresa esclata contra l'aturada de tres setmanes

Quan acabi el partit d’aquest dissabte contra l’Unicaja (20.30 hores, Movistar Deportes), el Baxi Manresa estarà tres setmanes sense tornar a competir. La disputa de la Copa del Rei i l’existència d’una nova aturada perquè es juguin compromisos classificatoris per a la Copa del Món del 2019 faran que l’equip del Bages no torni a tenir partit fins al diumenge 3 de març, quan rebrà el Movistar Estudiantes al Nou Congost. “Aquesta aturada de tres setmanes ens trastoca. Quan acabi el partit de Màlaga, estarem tres setmanes sense competir. A veure com païm aquesta situació, tant nosaltres com la resta d’equips, perquè tindrem jugadors que marxaran 10 dies fora. És una situació estranya que a cap dels entrenadors de la Lliga Endesa ens agrada. No ho entenem gaire, però és el que hi ha”, lamenta Joan Peñarroya, entrenador del Baxi Manresa.

“Donarem algun dia de descans, però no pararem de treballar. Intentarem jugar algun partit amistós i que la feina ens serveixi per preparar el tram final de la competició, tot i que ens quedarem sense dos dels jugadors que ens acaben d’arribar. Aquest calendari no és bo per a cap dels equips i tampoc ho és per als aficionats, que estaran un mes sense veure el seu equip”, explica el tècnic, que a banda d’Erik Murphy i Tomislav Zubcic també perdrà Gabriel Lundberg.

El Barça vol revenja contra el Fuenla

El Barça Lassa rebrà aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes) el Montakit Fuenlabrada. L’equip entrenat per Néster Che García és un dels tres únics rivals que aquesta temporada ha aconseguit superar el conjunt blaugrana en partit corresponent a la Lliga Endesa. Els dirigents del club culer estan molestos amb l’ACB i Movistar perquè, una setmana més, hauran de competir en dijous i dissabte. Ante Tomic serà baixa.