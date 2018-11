Chris Singleton, el jugador de beisbol que va acabar com a professional del bàsquet

El Barça Lassa disputa aquest dimecres (20 hores, Movistar Deportes) a la pista del Panathinaikòs el primer dels tres partits contra rivals de renom que haurà de disputar en cinc dies. L’enfrontament serà especial per a Chris Singleton, exjugador de l’equip grec. Animat per les cinc victòries consecutives aconseguides a l’Eurolliga, el nord-americà és optimista. “Tots tenim gana, ningú afluixa. Tothom treballa dur i la química és bona. No veig cap jugador a qui li falti actitud i això m’agrada”, opina.

Els aficionats del Barça recorden Singleton de l’eliminatòria del 2016 en què el Lokomotiv Kuban va deixar l’equip blaugrana sense ‘final four’. El Reial Madrid va apostar per Anthony Randolph, una altra de les estrelles d’aquell conjunt rus, però Singleton va acabar jugant durant un mes a l’Anhui Wenyi de la segona divisió xinesa. El jugador tenia por de perdre el ritme competitiu mentre arribava una bona oferta per seguir competint a l’Eurolliga i va aprofitar que un dels seus millors amics estava vivint a la Xina per acceptar la proposta durant un mes. Després es va incorporar al Panathinaikòs. “Abans de signar amb l’equip grec, hi havia interès per part del Barça, però la situació era una mica incerta. Just en el moment en què vaig signar pel Panathinaikòs, el Barça va anunciar Georgios Bartzokas com a entrenador, notícia que jo no sabia. Ha sigut una llarga història, no sabia si acabaria venint al Barça o no. L’estiu passat vaig tenir la sensació que realment sí que em volien fitxar i per això vaig dir que sí”, diu el jugador nord-americà.

Singleton va acabar jugant a bàsquet pels problemes econòmics de la seva família. “Quan anava a l’escola no em podia permetre practicar gaires esports. Jugava al beisbol i també vaig estar a punt de jugar a futbol per influència d’un amic. La meva mare no podia pagar per dos esports a la vegada i vaig haver d’escollir. Em vaig quedar amb el bàsquet, però era molt bo al beisbol”, recorda el jugador, que es passa hores veient diferents esports a la televisió, tant masculins com femenins.

540x306 Chris Singleton / FC BARCELONA Chris Singleton / FC BARCELONA

“La primera paraula per definir-me seria 'versàtil'. Quan vaig començar a jugar com a professional, jugava d’escorta. A la Xina, en canvi, vaig jugar de pivot. I ara jugo d’aler pivot. Però puc fer de tot: passar, anotar, defendre... Intento fer el que em demanen. No es tracta de mi, es tracta de com puc ajudar l’equip. Sempre vull ajudar l’equip i quan no ho faig m’agrada que l’entrenador m’ho faci notar i posi algú altre. L’equip ho és tot”, diu Singleton, que té clar que l’únic camí per tenir èxit és el d’aconseguir una bona dinàmica de grup. La seva obsessió és pensar en plural. “Només em preocupa l’equip. No crec que guanyem partits i que jo pugui ajudar si l’equip no està unit, si no hi ha bona gent. No m’agraden les situacions tenses. Ja les he viscut abans en un altre equip i no m’agraden. Només vull ser positiu i aconseguir que aquest club torni al que era abans. Els últims dos anys no han sigut bons per al club i vull que això canviï”, confessa.

La trajectòria de l’aler pivot abans d’arribar a Barcelona ha sigut atípica. “Els Washington Wizards em van seleccionar en el 18è lloc del ‘draft’ del 2011. Vaig jugar tres anys a la NBA. Vaig començar fort, però després la meva aportació va baixar. Als dos últims anys vaig coincidir amb Kevin Seraphin. Després vaig anar a la Xina, on vaig jugar un any. Va ser una gran temporada. Després vaig anar al Lokomotiv, equip amb el qual em vaig estrenar a l’Eurolliga. Allà vaig coincidir amb Víctor Claver. El primer partit va ser contra el Panathinaikòs, l’equip amb el qual he jugat els últims dos anys”, resumeix.