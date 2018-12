El Divina Seguros Joventut, sense continuïtat a Las Palmas (83-68)

El Divina Seguros Joventut ha perdut contra el nou Herbalife Gran Canària de Víctor García (83-68). Dakota Mathias ha reaparegut amb un equip verd-i-negre que no ha tingut la continuïtat necessària per guanyar. Després de dos quarts igualats, la Penya ha tingut problemes per seguir el ritme ofensiu del rival. Una de les claus del partit ha estat el domini en el rebot del conjunt insular.

Sense Albert Ventura ni Simon Birgander, l'equip verd-i-negre ha patit físicament contra un conjunt d'Eurolliga. "Ens han matat en el rebot i també físicament. L'equip ha intentat donar la cara, però haurem d'aprendre perquè estem dèbils. Ens han tret de la pista", ha analitzat Carles Duran, entrenador de la Penya. "No podem jugar a aquest nivell amb el joc interior que tenim", ha afegit.

"Ells necessitaven la victòria i han jugat molt bé", ha dit Marko Todorovic, que ha sumat 14 punts i 5 rebots.