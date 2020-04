La Federació Catalana de Bàsquet aposta per la formació online

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha presentat aquest dijous a través d'una roda de premsa per videoconferència amb els mitjans de comunicació el seu nou model de formació online. Es tracta d'una iniciativa pionera que repensa de manera innovadora el sistema, a través del qual els entrenadors i les entrenadores tindran més facilitats per formar-se.

“Aquesta formació online era una demanda de clubs i entrenadors. La seva implantació ens permetrà arribar als entrenadors i les entrenadores de tots els racons de Catalunya i ampliar les seves facilitats, ja que no s'hauran de desplaçar i podran personalitzar el seu temps de dedicació", ha explicat Ferran Aril, president de la FCBQ. "Sempre hem apostat clarament per la formació. Des de fa uns anys, a més, hem accentuat la implementació de noves tecnologies. Seguint en aquesta línia, aquests cursos han de ser una referència a Catalunya i al resta de l'Estat", ha afegit.

Per implementar aquest nou model de formació online, la FCBQ ha creat l'empresa Senda Formació. "El nom de Senda juga amb dos conceptes. D'una banda, el d'un camí, un itinerari formatiu que ha de seguir l'alumne. De l'altra, fa referència a Senda Berenson Abbott, la pionera que va adaptar les regles de James Naismith al bàsquet femení", ha explicat Salva Chiva, president del comitè tècnic de la FCBQ. Xavi Rodríguez, director tècnic de la FCBQ, ha posat en valor el model formatiu pel qual aposta el bàsquet català.

Les inscripcions al curs de formació (nivell 1) s'obren aquest dijous i les del curs de categoria sènior (nivell 2) estaran disponibles abans de l'inici de la propera temporada. Els cursos de nivell 0 mantindran l'actual format.

Basat en les noves tecnologies de la comunicació, el model pedagògic de la FCBQ situa els estudiants al centre del procés d'aprenentatge. Un cop els alumnes hagin accedit a l'aula virtual tindran un màxim d'un any natural (365 dies) per presentar-se a les convocatòries d'exàmens. Cada alumne podrà personalitzar la durada de la formació i el seu itinerari formatiu en funció de la seva disponibilitat. Cada grup tindrà assignat un tutor o tutora amb el qual podran gestionar qualsevol dubte. "La nova formació de la FCBQ manté la qualitat i l'exigència de continguts, però amb un format revolucionari que facilitarà l'aprenentatge de tots els entrenadors i entrenadores de Catalunya. L'alumne podrà autogestionar el seu temps per adquirir els coneixements a la vegada que entrena el seu equip i rep l'ajuda d’un tutor en el seu procés d'aprenentatge”, ha explicat Joan Albert Cuadrat, responsable del projecte formatiu.