L'ACB decidirà a finals de maig si reprèn la competició o la cancel·la

Els clubs de l'ACB s'ha reunit aquest dilluns en una assemblea telemàtica per estudiar possibles escenaris per acabar la temporada de la Lliga Endesa. Els equips han decidit esperar al 31 de maig per prendre una decisió definitiva. Una de les possibilitats analitzades és acabar el campionat modificant-ne el format i jugant els partits en una seu única. Els conjunts es distribuirien en dos grups de sis participants. Els dos millors de cada grup disputarien les semifinals.

El MoraBanc Andorra s'ha ofert com a seu per acollir aquest format, que comportaria que la temporada 2019-20 es tanqués sense cap descens a la LEB Or. En el moment de l'aturada de la competició per culpa del coronavius el Barça era el líder amb un registre de 19 victòries i 4 derrotes, un triomf més que el Reial Madrid (18-5). El Casademont Saragossa, l'Iberostar Tenerife, el RETAbet Bilbao Basket, el MoraBanc Andorra, el València Basket, el Kirolbet Baskonia, l'Unicaja, el San Pablo Burgos, l'Herbalife Gran Canària i el Joventut de Badalona completarien la llista de 12 equips participants. El Baxi Manresa, tretzè classificat, es quedaria fora de la lluita pel títol.