Marc Garcia, un rival amb ADN blaugrana

No havia passat mai abans. El Montakit Fuenlabrada jugarà de manera consecutiva contra el Barça Lassa i el Reial Madrid al Fernando Martín, que en un període de vuit dies rebrà la visita dels dos únics equips invictes de la Lliga Endesa. Un dels jugadors locals que passa per un millor moment és Marc Garcia, un escorta format a la Masia. Després de perdre's els primers partits per lesió, l'aportació del jugador de 22 anys està agafant volada. "Si puc jugar estic més tranquil perquè tinc la pilota pel mig, puc ajudar l'equip i és molt més divertit", diu.

Garcia és un jugador molt estimat pels seguidors del Montakit Fuenlabrada. "Aquesta afició és una de les millors aficions d'Espanya. Tinc moltes ganes de seguir jugant amb el seu suport", assegura el jugador, que la temporada passada va estar quatre mesos apartat de les pistes per una lesió. "Va ser un gran aprenentatge i em va servir per veure que les lesions no et poden aturar, són un motiu, un estímul, per seguir lluitant. Un cop es va saber què tenia vaig veure un llarg túnel, però un cop vaig començar a treballar amb pilota tot va canviar", recorda.

La pretemporada de Garcia va ser bona, però uns problemes musculars no el van deixar debutar amb el Montakit Fuenlabrada per a la quarta jornada, encara amb Agustí Julbe com a entrenador. "Va ser una situació que no va ser agradable per a ningú. La millor manera possible d'afrontar-ho era estar sempre junts i mirar endavant", opina. Des que va arribar Néstor García a la banqueta de l'equip madrileny, l'escorta té una mitja a de 17 punts i 4 rebots a la Lliga Endesa.

Garcia té un gran record del seu pas per la Masia. "Va ser molt divertit perquè comparteixes moltes vivències amb joves d’altres esports. Vaig fer-hi molts amics. És una bona manera per dedicar moltes hores al teu esport, perquè t’ho posen molt fàcil per compaginar el bàsquet amb els estudis. A mi em va tocar compartir habitació durant dos anys amb el Ludde Hakanson i ara som com germans", recorda a l'ARA. Un dels jugadors favorits de Garcia és Joan Carles Navarro. "És una llegenda viva del bàsquet, que ho ha donat tot pel club. És un gran focus en què fixar-te per seguir millorant. És com un ídol i un Déu del barcelonisme", resumeix.

Després de la victòria de dijous contra el Maccabi Fox Tel Aviv, el Barça Lassa arriba animat al partit d'aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes) contra el Montakit Fuenlabrada. L'equip blaugrana, que segueix invicte a la Lliga Endesa, acumula cinc victòries consecutives. El conjunt madrileny acumula dos triomfs i sis derrotes a l'ACB.