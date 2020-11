Marc Gasol, objectiu dels Lakers

Segons han avançat mitjans com ESPN o The New York Times, els Lakers tenen Marc Gasol entre els seus objectius per reforçar el seu joc interior. Després que Dwight Howard s'hagi compromés amb els Sixers, els vigents campions de la NBA necessiten fitxar un pivot. El català és agent lliure i, per tant, pot escollir el seu nou equip. El seu salari als Toronto Raptors, conjunt amb el qual va guanyar un anell, era de 25,5 milions de dòlars per temporada.

"En una decisió d'aquest nivell hi ha una vessant important: no estic preparat per perdre molts partits en aquesta edat. Vull anar a un equip que guanyi de forma consistent i tingui opcions al títol", va assegurar Gasol durant una entrevista a Esport3.