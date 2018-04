Massa líder per a una Penya tova (87-70)

260x366 Felipe Reyes i Saulius Kulvietis lluitant pel rebot durant el partit de Madrid. / KIKO HUESCA / EFE Felipe Reyes i Saulius Kulvietis lluitant pel rebot durant el partit de Madrid. / KIKO HUESCA / EFE

El Divina Seguros Joventut no va poder sumar la tercera victòria consecutiva i va perdre a la pista del líder de la Lliga Endesa (87-70). Un Reial Madrid a mig gas no va patir gaire per controlar els verd-i-negres, massa tous. Carles Duran no va fer jugar Albert Ventura. El seu rol el va ocupar Sergi Vidal, que després de quedar-se sense minuts a Saragossa va ser titular.

Els primers 15 minuts de la Penya van ser molt bons (26-28), però la segona falta personal de Nico Laprovittola i una accelerada del Reial Madrid van capgirar l’escenari abans d’arribar al descans. El parcial amb què es va tancar el segon període va ser de 20-4 (46-32).

Tot i tenir la baixa de Facu Campazzo, el Madrid va controlar el partit amb molta superioritat. L’equip blanc va accelerar i desaccelerar depenent del marcador, i va fer la sensació que buscava un triomf amb el mínim desgast possible. Pablo Laso va aprofitar l’últim període per donar minuts a alguns dels seus jugadors menys habituals. L’esforç final de la Penya va ser insuficient.