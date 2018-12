La NBA fa l’ullet a Europa

La NBA considera Europa un dels seus grans mercats estratègics. La competició té 65 jugadors nascuts al Vell Continent i manté un gran seguiment a la majoria de països de la zona. Les tecnologies han permès que el producte es pugui internacionalitzar molt més que abans, i això ha acostat molt la lliga a l’aficionat. Europa és un mercat molt madur, que coneix molt l’oferta nord-americana.

Des de fa uns anys la NBA programa un dels partits dels diumenges en prime time europeu. L’enfrontament escollit per a ahir va ser el duel entre els Phoenix Suns i Los Angeles Lakers, la franquícia de moda des de l’arribada de LeBron James. A més, des del passat cap de setmana els dissabtes també inclouen un partit en un bon horari per als aficionats europeus. El primer matx del qual van poder disfrutar els seguidors va ser un Milwaukee Bucks-New York Knicks. L’NBA Café de Barcelona, que intenta crear una comunitat d’addictes al millor bàsquet del món, va emetre en directe tant el partit de dissabte com el de diumenge.

En total la NBA programarà aquesta temporada 42 partits en horari de prime time europeu els diumenges (21.30 hores) i 18 els dissabtes (23 hores). Els enfrontaments es poden seguir tant a través de Movistar+ (#Vamos i Movistar Deportes) com de la NBA League Pass, una plataforma que no deixa de créixer.

El control digital que fa la competició situa Barcelona com una de les ciutats europees d’on prové més trànsit a la seva pàgina web oficial. Els seguidors catalans estan al dia de les actuacions dels germans Gasol o de Ricky Rubio, però també de l’actualitat d’una competició que segueixen de ben a prop.

Les últimes novetats que la NBA prepara per millorar l’experiència dels espectadors tenen a veure amb la possibilitat d’escollir un punt de vista concret per veure els partits. La lliga donarà l’opció de seguir els enfrontaments amb moltes dades estadístiques sobreimpressionades sobre els jugadors, a l’estil del valor afegir que aporten els videojocs, amb indicacions tàctiques per posar l’accent en la feina dels entrenadors o amb emoticones per proporcionar una experiència més divertida als aficionats més joves.

Londres, seu d’un partit oficial

Com és habitual, la NBA ha programat un partit de la temporada regular a l’O2 de Londres. Els seguidors anglesos podran veure en directe el pròxim dijous 17 de gener un enfrontament entre els Washington Wizards i els New York Knicks, dues de les franquícies històriques. La cita ja s’ha consolidat en el calendari i sempre esgota les entrades tan sols unes hores després de posar-les a la venda.

La NBA va nomenar fa unes setmanes Ralph Rivera, qualificat executiu de mitjans i esports amb més de tres dècades d’experiència, nou managing director a Europa i al Pròxim Orient. Rivera, que començarà el 2 de gener, estarà establert a l’oficina que la lliga té a Londres. El seu objectiu serà supervisar el desenvolupament del bàsquet i del negoci en aquestes dues zones estratègiques.

“L’extensa experiència de Ralph liderant importants companyies de mitjans i esports el converteix en el perfil adequat per supervisar les operacions de la lliga a Europa”, opina Mark Tatum, una de les mans dretes d’Adam Silver. “És un honor unir-me a la NBA en un moment en què la lliga no pot ser més popular. Tinc moltes ganes de treballar amb els nostres patrocinadors i explorar noves maneres d’arribar als fans de la NBA i d’involucrar-los, i també d’augmentar el nombre de nens i nenes que juguen a aquest esport”, ha dit Rivera.