Nikola Mirotic, una estrella sense dies lliures

Ningú ha definit millor la regularitat de Leo Messi que Jorge Valdano, que va assegurar que el davanter del Barça "és Maradona cada dia". El nombre d'esportistes que poden tenir una actuació desequilibrant ha crescut en els últims anys, però la clau és veure quins són capaços de repetir-les de manera continuada en el temps. Nikola Mirotic és un d'aquests jugadors. L'aler pivot montenegrí s'ha convertit en la fiabilitat personificada i acumula 23 partits consecutius de l'Eurolliga anotant 10 punts o més. La xifra creix fins als 34 dels últims 35 compromisos d'un equip blaugrana que s'aferra a la seva solvència.

L'última vegada que Mirotic no va arribar als 10 punts va ser fa gairebé un any, el 20 de novembre del 2019, quan l'estrella del Barça tan sols va poder anotar 7 punts contra el Fenerbahçe. Aquella nit l'ex-NBA va fallar sis dels vuit tirs de camp que va intentar. Tot i això, el conjunt català es va endur la victòria. L'equip turc, ara entrenat per Igor Kokoskov, serà precisament el rival d'aquest dijous (21 h, DAZN).

Sarunas Jasikevicius, que l'estiu passat va substituir Svetislav Pesic a la banqueta del Barça, i Mirotic han combinat bé. "Ha creat un ambient diferent, amb espurna, amb una energia nova", assegura el jugador, que va quedar sorprès dels coneixements del tècnic lituà. "És molt detallista i també li agrada portar totes les coses a la perfecció. És molt exigent, però crec que aquest grup necessita algú així”, argumenta l'aler pivot, que ara s'alimenta d'un ecosistema ofensiu més variat que potencia les assistències. Mentre recupera el seu estat de forma òptim després de passar el coronavirus, el dorsal 33 continua sumant punts amb molta facilitat. La seva mitjana anotadora és de 16,8 punts, el quart millor registre de la competició. L'única dada negativa té a veure amb els seus percentatges d'encert des de la línia de tres punts (15,4%).

