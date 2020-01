El Palau Blaugrana es queda amb la mel als llavis

El Barça es va quedar amb la mels als llavis. Després de remuntar un desavantatge de 10 punts i de tenir l’Anadolu Efes contra les cordes, l’equip blaugrana no va saber tancar el partit contra el colíder de la competició (82-86). El conjunt català, que dominava el marcador per set punts de diferència a quatre minuts del final, no va jugar els atacs decisius amb la seva habitual solvència. Shane Larkin, que va acabar amb 26 punts, va sentenciar el triomf visitant amb quatre tirs lliures.

El Barça va fer una feina titànica per arribar a la recta final amb opcions. Els triples de Malcolm Delaney durant la primera meitat i de Kyle Kuric durant la segona i l’aportació de Pau Rivas i Pierre Oriola des de la banqueta van col·locar l’equip blaugrana a un pam de la victòria, però quan la feina més difícil semblava feta va arribar el curtcircuit del conjunt local, que va rebre un parcial final de 7-18.

Ergin Ataman, que va provocar la seva expulsió quan pitjor escenari tenia el seu equip, no va poder comptar amb Vasilije Micic, un dels seus grans generadors de joc, ni amb Bryant Dunston, la seva referència interior més sòlida. Svetislav Pesic, en canvi, va recuperar Cory Higgins i Brandon Davies.

L’Anadolu Efes és un dels equips de l’Eurolliga amb més capacitat ofensiva i ahir ho va demostrar en uns primers cinc minuts en què va anotar 17 punts. Larkin va liderar la producció d’un conjunt que mou perfectament les seves peces i que acaba trobant bones situacions de llançament. La defensa del Barça, que va arriscar amb canvis per intentar limitar els avantatges que el nord-americà aconsegueix quan du a terme situacions de bloqueig directe, va patir per contenir les accelerades d’un rival que va construir-se una diferència de 10 punts (7-17). “Tothom sap que si no defensem, que si anem un pas per darrere, no podem evitar el seu moviment de pilota”, va analitzar Pesic. La reacció local va arribar gràcies a la inspiració de Delaney. El base de Baltimore va anotar 15 punts en tan sols 10 minuts i 54 segons de joc gràcies a una eficàcia descomunal des de la línia de tres punts. El jugador culer va anotar cinc dels sis triples que va intentar durant la primera meitat, que va acabar amb un avantatge visitant de tres punts (42-45).

L’Anadolu Efes va recuperar la iniciativa apostant per Chris Singleton i Adrien Moerman com a parella interior. La versatilitat dels dos jugadors amb passat blaugrana va generar molts problemes a la defensa del Barça (50-57). La reacció local va arribar a l’inici del quart període, quan una gran defensa i tres triples consecutius de Kuric van provocar un parcial de 14-0 que semblava aclarir el triomf culer (72-66). L’aportació de Ribas i Oriola també va ser clau per entendre un tram de partit jugat de manera molt intel·ligent pels homes de Pesic. La renda catalana va arribar a ser de set punts a quatre minuts del final (75-68).

Arribat aquest punt, l’Anadolu Efes va arriscar amb llançaments més ràpids i el Barça no va saber gestionar la situació. Sense la millor versió de Nikola Mirotic i amb l’equip esgotat, l’equip blaugrana no va ser capaç de trobar respostes a les últimes accions i va veure com el rival turc li empatava el partit a dos minuts del final (79-79). Un triple de Singleton i quatre tirs lliures de Larkin van permetre a l’Efes sumar un triomf clau que li permet seguir el ritme del Reial Madrid al capdavant de la classificació.

Guardó per a Mirotic

Abans del partit Mirotic va rebre el guardó que l’acredita com a millor jugador del mes de desembre. El Palau Blaugrana, que va tornar a presentar un ambient espectacular, va celebrar la distinció amb eufòria, satisfet de poder presumir de tenir un dels grans jugadors de l’Eurolliga. Joan Carles Navarro, actual responsable del planter del club blaugrana, va ser l’encarregat de lliurar el trofeu. El Barça tornarà a jugar demà al Palau Blaugrana, on rebrà el RETAbet Bilbao Basket en l’última jornada de la primera volta de la Lliga Endesa.