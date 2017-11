El Palau Blaugrana recupera la seva veu

Després d’encadenar cinc derrotes, el Barça Lassa va retrobar-se ahir amb la victòria en una nit marcada per les protestes contra els empresonaments dels membres del Govern i en què el Palau Blaugrana va recuperar la seva personalitat històrica. El pavelló va recuperar les reivindicacions i el bon joc del passat. L’equip blaugrana va superar un Olympiacos que va patir la seva primera ensopegada de la temporada (73-51).

“És important recuperar aquesta línia. Aquest és l’únic camí que volem. Sabem com volem jugar i això és important”, va analitzar Sito Alonso, que va elogiar l’ambient viscut al Palau Blaugrana. “Alguns jugadors no entenen gaire bé què està passant, però l’ambient que hem viscut del minut 5 al 10 és increïble. No he viscut mai una pressió així en cap pavelló d’Europa. Ha sigut increïble”, va reconèixer.

Tot i tenir les baixes de Spanoulis i Tillie, l’Olympiacos ha començat com un tro la temporada. Ioannis Sfairopoulos manté el segell defensiu que ha caracteritzat el joc de l’equip grec durant els últims anys i això li ha permès obrir l’Eurolliga amb quatre victòries consecutives. El Barça Lassa va suar per adaptar-se al seu nivell d’exigència, però va agafar el comandament del partit durant un segon període en què va obrir una escletxa de set punts en el marcador.

El rival grec va començar bé el tercer període, però quan Sito Alonso va corregir la defensa sobre Nikola Milutinov i Phil Pressey va encomanar la seva energia, el Barça Lassa va recuperar la iniciativa en el joc i va aconseguir una renda important. L’equip blaugrana va limitar algunes de les virtuts d’un rival que tan sols va anotar dos triples i que només va capturar tres rebots ofensius. A més, el conjunt grec va perdre 21 pilotes.

El Barça Lassa va agrair la setmana d’entrenaments i va fer un partit molt sòlid durant els 40 minuts. L’equip va recuperar les sensacions del primer tram de la temporada. A més, Alonso va poder recuperar Rakim Sanders i Víctor Claver. “L’equip tenia impulsos d’equip actiu, però no era regular i ells ho havien detectat molt bé des de fora”, va reconèixer el tècnic, que va encertar en les rotacions dels seus jugadors. Sasha Vezenkov va ser el descartat.

Una imatge que farà la volta al món

Els grups d’animació del Palau Blaugrana van realitzar diferents actuacions per protestar contra els empresonaments dels membres del Govern. Durant els primers cinc minuts del partit el pavelló es va quedar en silenci i els seguidors culers es van estar drets. “Volíem mostrar la nostra condemna a la repressió de l’estat espanyol, fer-nos dignes de la història del nostre club, del país, dels que són a la presó i dels que seguirem lluitant fora per la democràcia”, van explicar els responsables dels Dracs 1991, que van canviar el color groc pel negre. “Els grups d’animació vam fer un acte conjunt per protestar per l’empresonament de mig Govern”, van assegurar des de Sang Culé. La Penya Meritxell i la resta d’espectadors també es van afegir a la protesta. La imatge farà la volta al món.

El club, que al matí havia esborrat de la paret que envolta el Camp Nou i el Palau Blaugrana una pintada que donava la benvinguda a la República Catalana, va permetre diferents pancartes demanant la llibertat dels empresonats.