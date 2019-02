La Penya manté la mala ratxa a Andorra (102-89)

La Penya segueix sense poder trencar la mala ratxa a la pista de l'Andorra, on no ha guanyat des que l'equip del Principat ha tornat a l'ACB. Aquest dissabte els verd-i-negres han perdut per 102 a 89.

Els badalonins, víctimes d'un mal tercer temps en què han encaixat un parcial de 35-20, han acabat agenollant-se contra un rival que ha atacat millor i que ha deixat despullat l'equip en defensa. Els 20 punts de Shurna han sigut claus en un Morabanc amb sis jugadors per sobre dels 10 punts.

Laprovittola, la gran estrella de la Penya, n'ha sumat 19, però no ha pogut canviar la dinàmica del partit. La Penya, però, segueix en la setena posició a la Lliga Endesa.