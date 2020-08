La Penya també es conjuga en femení

El Joventut de Badalona va iniciar el 2018 una aposta per potenciar el bàsquet femení i el club verd-i-negre espera que la pròxima temporada sigui clau per consolidar el projecte. La Penya ha aconseguit plaça per disputar la Lliga Femenina 2 i ha apuntalat una estructura que comença a fer patxoca. L'entitat compta amb 15 equips de noies i sis de mixtes.

El repte de jugar a la Lliga Femenina 2 és un gran al·licient. "Es tracta d’una oportunitat que no podíem deixar escapar. És un d’aquells trens que si l’agafes en marxa et fa pujar l’equip a un altre nivell. Serà un gran repte estar en un escenari esportiu tan exigent, però ho afrontem amb molta confiança", argumenta Juanan Morales, president del Joventut. La banqueta de la Penya serà ocupada per Guillem Abelló, un entrenador que arriba procedent del Basket Almeda, en què la campanya passada va ser el tècnic del primer equip a la Copa Catalunya. "Afronto amb moltes ganes i il·lusió el repte que m'encomana el club de consolidar l'equip a la categoria en l’any de la seva estrena a la Lliga Femenina 2. Treballarem de manera constant i incansable, amb l'objectiu d'ajudar a créixer les jugadores en el seu procés formatiu i convertir-les en un mirall per a totes les noies del planter", explica el tècnic, un entrenador amb una llarga experiència en el bàsquet de formació d'alt nivell, molt identificat amb un model centrat en el creixement i la potenciació de les jugadores joves. L'estil de joc que el defineix està centrat en l'aprenentatge de les jugadores i en generar situacions tàctiques que les obliguin a prendre decisions i executar-les a partir d'una bona comprensió del joc. Abelló té experiència com a entrenador al Safa Claror, el Grup Barna, al CBF Sarrià, el CP Roser i al Basket Almeda. El seu ajudant serà Jordi Guarch. “Tinc moltes ganes de començar a treballar a la pista amb les jugadores i la resta del cos tècnic amb l’objectiu que aquest primer any sigui clau en el creixement de l’equip i el projecte de futur del club”, reconeix.

651x366 L'equip de la temporada 2019-20 / @Penya1930 L'equip de la temporada 2019-20 / @Penya1930

El Joventut Femení disputarà els seus respectius partits al Palau Olímpic. El club ha programat els partits de Lliga Femenina 2, que seran gratuïts, els dissabtes a les 17 hores. D’aquesta manera, el conjunt verd-i-negre deixarà d’exercir com a local en el pavelló La Plana, casa seva fins l'última campanya.

La Penya s'ha reforçat amb Laia Soler, Judith Turrión, María González, Mireia Poyato i Isa Mbomio. "Tenir l’oportunitat de jugar en un club de la tradició de la Penya, amb un dels millors planters del bàsquet espanyol, és un pas molt important en la meva carrera. Espero poder gaudir d’aquests mesos de bàsquet i ho donaré tot perquè el club compleixi els seus objectius. Ja penso en verd-i-negre i estic desitjant conèixer les meves companyes. Amb l’ajuda dels entrenadors, segur que gaudirem d’aquesta gran experiència”, diu Mbomio. A més, el club ha renovat jugadores com Tania Hurtado o Erika González.

El repte de la Lliga Catalana

El Joventut femení disputarà la 17a edició de la Lliga Nacional Catalana Femenina 2, un torneig que reunirà un total de 10 equips –xifra rècord en tota la història d'aquesta competició– que articularan una primera fase, prèvia a l'habitual final a quatre de les últimes temporades. Així doncs, els conjunts es repartiran en quatre grups: 2 de 2 equips (que jugaran anada i tornada) i 2 de 3 equips que es mesuraran en una lligueta de tots contra tots durant el mes de setembre (dies 6, 13 i 20). La Penya estarà al Grup 3, amb el Segle XXI i el Lima-Horta Barcelona. En cas de classificar-se com a primera, accediria a la final a quatre –amb els altres campions de grup–, que tindrà lloc el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, amb seu i horaris per determinar.