Després d’acumular cinc derrotes en els últims sis partits de l’Eurolliga, el Barça Lassa visita (21 hores, Movistar Deportes) la pista del Kirolbet Baskonia. Pierre Oriola va exercir de segon capità de l’equip blaugrana i va fer una passa endavant per analitzar la situació negativa per la qual passa el conjunt. “Hem d’intentar oblidar el partit contra l’Olympiacos i afrontar el partit contra el Baskonia com el més important que tenim. És un partit per intentar recuperar la línia que portàvem fa unes setmanes. La pista de Vitòria és complicada. La gent pressiona i, quan està plena, és difícil guanyar-hi. El seu esperit fa que sigui una pista difícil, però som el Barça i estem preparats per guanyar a qualsevol pista”, opina.

El Barça Lassa ha passat de presentar un balanç de 5-2 a un de 6-7. De l’optimisme al pessimisme en tan sols sis partits. “Veníem de fer un bon treball, però ara estem en una situació totalment diferent. La pujada de desembre se’ns està fent molt llarga. Ens hem d’alarmar pel joc, no per la classificació. Excepte els quatre primers, les diferències són molt petites. Hem de ser conscients que no anem bé”, reconeix el jugador de Tàrrega, que ahir va intentar aixecar els ànims durant l’entrenament de l’equip blaugrana. “Va, som-hi, que això no és un enterrament”, va cridar durant els estiraments finals.

“El factor mental sempre influeix. Si estàs preparat, les coses surten amb més facilitat. Si ets dèbil i et deixes portar per una situació dolenta, tot és negatiu. Hem de fer un reset i unir-nos més que mai per recuperar les sensacions. L’ambient al vestidor és bo, però de preocupació. Més que per les derrotes, pel joc. Aquest és un esport en què pots perdre o pots guanyar, però les sensacions, sobretot en atac, no estan sent gaire bones. Volem recuperar la nostra essència”, explica Oriola, que té clar quin és l’aspecte que l’equip necessita millorar per retrobar-se amb les victòries. “A nivell defensiu l’equip està molt bé. Hem de sumar una mica més en atac. Cal atacar bé i que la pilota entri. De vegades prenem decisions errònies que ens perjudiquen. Hem de ser conscients que això pot canviar en qualsevol moment”, adverteix.

Ante Tomic ha perdut quatre quilos

Afectat per problemes gàstrics, Ante Tomic no passa pel seu millor moment i des del partit contra el Reial Madrid està jugant molt minvat. El jugador croat ha perdut quatre quilos en una setmana. Dimarts va ser superat per Nikola Milutinov i actualment pesa tan sols 107 quilos. Pau Ribas i Kevin Séraphin, per la seva banda, ja s’entrenen amb normalitat i, a poc a poc, aniran recuperant el protagonisme.

“Per defensar necessites actitud i intel·ligència. Per atacar, intel·ligència i confiança, però ningú neix amb confiança. L’has de provocar i per fer-ho has de controlar el rebot ofensiu del rival”, analitza Svetislav Pesic, que recorda que els projectes d’èxit actuals, com el del Reial Madrid o el Fenerbahçe, han necessitat continuïtat durant molts anys. “Jo no parlo mai de guanyar, parlo d’executar el nostre pla de joc”.