Una derrota que no entela una proposta engrescadora

La bona feina del Divina Seguros Joventut no va trobar el premi de disputar la final de la Copa del Rei. L’equip verd-i-negre va perdre contra un Reial Madrid (93-81) molt més físic en una semifinal que va servir per reafirmar la seva proposta de joc. Tot i la derrota, el conjunt de Carles Duran va abandonar la competició amb la sensació d’haver competit al màxim de les seves possibilitats i d’haver recuperat l’orgull d’una afició badalonina que torna a identificar-se amb els jugadors.

Conor Mogan va acabar amb 20 punts. Marko Todorovic i Albert Ventura, dos jugadors formats al bressol de la Penya, van ser uns dels més destacats d’un equip badaloní que va pagar el desgast de divendres. La superioritat del Reial Madrid en el rebot va ser clau.

Pablo Laso va demostrar tenir la lliçó molt apresa de divendres i va intentar des del primer minut que Nico Laprovittola no jugués tan còmode com contra el Kirolbet Baskonia. El tècnic va alternar els seus defensors, des de Fabien Causer fins a Jeff Taylor, passant per Jaycee Carroll i Facu Campazzo, i va incitar-lo a desprendre’s de la pilota en els primers segons de cada possessió. Carles Duran va contraatacar fent jugar l’argentí com a escorta en diferents fases de la semifinal per descarregar-lo del desgast d’evitar la descomunal primera línia de pressió defensiva del rival.

El Reial Madrid va anotar 48 punts durant una primera meitat en què l’equip va tenir un bon equilibri entre el seu joc interior i el llançament exterior. El joc del vigent campió de l’Eurolliga es reatroalimenta i, quan més presència aconsegueixen de Walter Tavares i Gustavo Ayón prop de la cistella, més bons espais troben els seus especialistes exteriors. Els pivots de la Penya van patir per controlar el rebot i quan van intentar igualar el nivell físic del rival van ser penalitzats amb moltes faltes personals. Els locals van capturar 13 rebots ofensius durant uns primers 20 minuts en què la diferència va arribar a ser de 16 punts (41-25). La reacció del conjunt verd-i-negre, que va millorar la resistència del Movistar Estudiantes, va permetre arribar al descans amb un marcador més ajustat (48-38).

L’orgull de jugadors com Ventura va impulsar la Penya durant un tercer període en què va aconseguir rebaixar la diferència fins a sis punts (54-48). La reacció del Madrid va ser contundent i un parcial de 12-0 va tornar a fer augmentar la confiança de l’equip blanc (66-48). La ratxa blanca va ser una llosa per al Divina Seguros Joventut, que va començar a notar el desgast de divendres. Tot i començar l’últim període amb un desavantatge de 19 punts (71-52), la Penya no va abaixar els braços i va continuar lluitant fins al final amb més orgull i caràcter que forces.

Boungou-Colo, reforç imminent

La Penya comptarà a partir de la pròxima setmana amb el reforç de Nobel Boungou-Colo, un jugador congolès que substituirà el lesionat Shawn Dawson. L’aler, que prové del Levallois francès, té experiència a la Lliga Endesa amb el Reial Betis Energía Plus.