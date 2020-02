Remuntada per mantenir una tradició

Quatre partits, quatre victòries. El Barça va remuntar un desavantatge de 16 punts per superar el València Basket (76-77) per quarta vegada aquesta temporada en un triomf que multiplicarà la confiança de l’equip blaugrana. Nikola Mirotic, que va acabar amb 26 punts i 8 faltes rebudes, va anotar la cistella decisiva a 3,4 segons del final i va completar una actuació memorable a la Fonteta. “No ha sigut fàcil, però estic orgullós de com ha reaccionat el meu equip. Estem jugant amb confiança. Tot i les lesions, estem treballant dur per tenir èxit”, va dir l’aler pivot montenegrí.

El bon partit de Fernando San Emeterio no va tenir premi. El Barça va posar punt i final a la ratxa del València Basket, que havia guanyat set dels últims deu partits de la competició europea. “És molt difícil controlar el partit en atac i defensar els seus tirs exteriors, però ho hem acabat fent. La nostra defensa ha millorat quan hem deixat de protestar als àrbitres”, va opinar Svetislav Pesic. Després de set partits de baixa, Jaume Ponsarnau va recuperar Mike Tobey, però va tenir les baixes de Sam van Rossom i Jordan Loyd. Pesic, per la seva banda, no va poder comptar amb Cory Higgins, que es va quedar a Barcelona.

El Barça va trigar en agafar el ritme defensiu contra un València Basket que va arribar a tenir un avantatge d’11 punts durant la primera meitat (36-35). L’equip taronja va sumar de tres en tres, tant des de la línia de 6,75 com amb accions de 2+1, i va generar molts problemes a la defensa del conjunt blaugrana. L’aportació de Mirotic, que va sumar 16 punts en els primers 13 minuts, va sostenir els catalans fins que la millora defensiva va provocar un parcial de 0-10 que va ajustar el marcador (36-35).

La màxima diferència local va arribar durant el tercer quart (58-42). El +16 semblava deixar el Barça sense possibilitats de victòria, però la milloria en defensa i la irrupció de Thomas Heurtel van resituar l’equip blaugrana, que va començar a imposar el seu ritme de joc. Un parcial de 2-16 va posar la por al cos dels locals (70-69), que van arribar al tram final pensant en l’oportunitat perduda. El conjunt català va aprofitar els errors en el tir lliure de Bojan Dubljevic per fer-se amb un últim atac que Mirotic no va desaprofitar.

El Milà visita el Palau

Després del partit d’ahir, el Barça jugarà demà el segon partit de la setmana contra l’AX Armani Exchange de Milà. L’equip entrenat per Ettore Messina, que ha perdut quatre dels cinc últims partits a l’Eurolliga, va aconseguir la victòria en el duel de la primera volta contra el conjunt català (83-70). Els homes entrenats per Pesic completaran la setmana diumenge visitant l’Herbalife Gran Canària.

Núria Martínez rep l’alta mèdica

Núria Martínez torna a estar a la disposició d’Eric Surís. Després de cinc mesos lesionada dels músculs isquitiobials, la base catalana va rebre ahir l’alta mèdica per poder tornar a jugar amb l’Spar Citylift Girona. La jugadora ja feia setmanes que estava entrenant-se amb normalitat amb l’equip, viatjant a tots els desplaçaments i complint amb pràcticament totes les sessions del conjunt, incloent-hi els escalfaments previs als partits.