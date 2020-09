Millora insuficient per destronar el Reial Madrid

260x366 Brandon Davies taponant un tir d’Usman Garuba. / RAMÓN DE LA ROCHA / EFE Brandon Davies taponant un tir d’Usman Garuba. / RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

La millora exhibida pel Barça de Sarunas Jasikevicius a Tenerife no va servir a l’equip blaugrana per evitar el tercer títol consecutiu del Reial Madrid de la Supercopa Endesa (72-67). El conjunt català va tenir el vigent campió contra les cordes en una final que va arribar empatada als últims segons, quan els homes de Pablo Laso van mostrar-se més encertats. Ádám Hanga va fallar un triple que hagués enviat el partit a la pròrroga. “He vist trossets del Barça que volem construir. Tot i el dolor que tenim per la derrota, hem de ser optimistes. Hem competit molt bé, però això al Barça no serveix”, va analitzar el tècnic lituà.

El Madrid va aprofitar la inèrcia de les últimes temporades per sumar la seva setena edició de la Supercopa Endesa. “El més important és que hem aconseguit el títol. Hem fet dos bons partits”, va assegurar Facu Campazzo, que va ser designat com a millor jugador de la final (MVP). El Barça, que va evidenciar la necessitat de completar la plantilla amb un pivot, va fer una bona feina, però es va acabar acomiadant del títol en uns últims segons sense encert. El president Josep Maria Bartomeu, que va presenciar la final en directe, no va poder tancar la setmana amb una alegria.

El Barça i el Madrid no disputaven un clàssic des del 29 de desembre, quan l’equip blanc va sortir esquilat del Palau Blaugrana. La inesperada ensopegada del conjunt culer a la Copa del Rei, la pandèmia i una fase decebedora dels homes de Pablo Laso van evitar els enfrontaments posteriors. El partit va ser molt interessant tàcticament. Laso va escollir Gabriel Deck per defensar Nikola Mirotic, el millor dels blaugranes. Jasikevicius, per la seva banda, va apostar durant algunes fases de l’enfrontament per un small ball amb Víctor Claver i Rolands Smits com a jugadors interiors. L’entrenador lituà va acabar prescindint de Pierre Oriola quan les garrofes estaven en joc i va atorgar tot el protagonisme a Brandon Davies.

El Reial Madrid va tenir més encert en el primer tram de la final i això li va permetre construir-se una diferència de sis punts (26-20). Sense la brillantor d’altres moments de la temporada, els dos equips van intentar minimitzar les errades i treure partit de les diferents situacions de superioritat que anaven detectant. Tot i la mala punteria des de la línia de 6,75 metres, l’aportació de Calathes i Mirotic va servir per capgirar la dinàmica en el marcador i arribar al descans amb avantatge culer (31-32).

La posada en escena de Mirotic a l’inici del tercer quart va ser molt bona i va permetre al Barça dominar tant el joc com el marcador. Diferències curtes, però bones sensacions de joc (37-42). La màxima diferència blaugrana va arribar durant l’últim quart, quan va obrir una escletxa de sis punts (50-56). Lluny de rendir-se, el Madrid va reaccionar amb un parcial de 13-2 que va redibuixar l’escenari de la final (63-58). La cinquena falta personal de Calathes i la poca varietat de recursos interiors es van convertir en una llosa per al Barça en una recta final molt igualada. La final va arribar empatada als últims segons (67-67), quan una cistella de Campazzo i una recuperació de Rudy Fernández van decantar la balança.

Tot i això, amb 70-67 en el marcador, l’equip blaugrana va disposar d’un atac per enviar el partit a la pròrroga, però Hanga va fallar el triple i Fernández va assegurar el rebot defensiu. L’aler mallorquí va arrodonir la victòria blanca sobre un Barça en construcció amb dos tirs lliures a set dècimes del final (72-67).

Aquest cap de setmana arriba la Lliga

Esgotada la pretemporada sense cap dels dos títols en joc (Lliga Catalana i Supercopa Endesa), el Barça s’estrenarà a la Lliga Endesa diumenge contra el San Pablo Burgos en un partit que es disputarà al Palau Blaugrana, encara sense aficionats a les graderies. “La Supercopa ens ha de servir de transició entre la fase final de València i la temporada regular”, recorda Antonio Martín, president de l’ACB.