‘The last business’

Gairebé dues dècades després de ser gravades, Michael Jordan va autoritzar la utilització de les imatges exclusives de la temporada 1997-98 per a la creació d’un documental sobre la seva última temporada als Chicago Bulls. Preocupat per la imatge que podia transmetre (“La gent pensarà que soc horrible”, deia), l’exjugador no es va decidir a donar el sí fins que va veure com LeBron James aconseguia complir la seva promesa i convertia els Cleveland Cavaliers en campions de la NBA. Era l’any 2016 i aquella gesta colossal podia obrir el debat de qui era el millor jugador de bàsquet de la història. Moment per desempolsar èxits del passat que les noves generacions no havien vist en directe.

The last dance s’ha convertit en un dels èxits de la temporada a Netflix. La història que narra els secrets del sisè anell de campió de Jordan i que avui desbloqueja els dos últims capítols és també un encert econòmic, ja que ha aconseguit reunir milions de persones tant als Estats Units, on es pot veure a través de la plataforma d’ESPN, com a la resta del món. Tot i això, Jordan no vol rebre ni un cèntim de tots els beneficis que li correspondrien pel treball audiovisual que Jason Hehir i el seu equip han realitzat. Segons Kurt Badenhausen ( Forbes ), l’actual propietari dels Charlotte Hornets va donar la part que li corresponia dels beneficis, entre tres i quatre milions de dòlars, a causes benèfiques. Una de les associacions beneficiades serà Friends of the Children, que treballa a Chicago i Charlotte tenint cura dels infants.

Una fortuna de 2.100 milions

Segons Forbes, la fortuna de Jordan se situa al voltant dels 2.100 milions de dòlars, més de 1.940,5 milions d’euros. Aquesta xifra el situa el 1.001 en la llista dels més adinerats del món. La major part del seu imperi econòmic no prové del salari que li van pagar els Chicago Bulls, ja que tan sols durant dues temporades va ser el jugador més ben pagat de la NBA. Després d’una carrera superlativa com a jugador, la llegenda va guanyar 93,8 milions de dòlars. La quantitat total que va ingressar és inferior a la que han obtingut dos dels catalans que competeixen a la NBA: Pau Gasol (219,7 milions de dòlars) i Marc Gasol (154,9). Més de la meitat del salari reunit pel dorsal 23 dels Bulls prové, a més, de les seves últimes dues temporades: 30,1 milions de dòlars en la campanya 1996-97 i 33,1 a la 1997-98. En el seu ocàs, ja amb la samarreta dels Washington Wizards, va guanyar un milió en cadascuna de les dues temporades que hi va jugar.

El gran negoci de la seva vida ha sigut Nike, que li ha reportat uns 1.300 milions de dòlars. Quan va aterrar a la NBA, l’any 1984, va signar un contracte amb la multinacional de roba i calçat esportiu per 250.000 dòlars a l’any. Tal com explica el documental, Converse no li volia pagar més que a Magic Johnson i a Larry Bird. A més, Jordan preferia comprometre’s amb Adidas. L’estrella no tenia previst ni tan sols reunir-se amb Nike, però, aconsellat pel seu representant, David Falk, i animat pels seus pares, el jugador va decidir escoltar la proposta de la marca, que va dissenyar-li un pla per equiparar-lo als professionals d’esports individuals. “Signar amb Jordan va ser la millor decisió que he pres a la vida”, reconeix Phil Knight, director executiu de la multinacional. El pla de negoci preveia ingressar 3 milions de dòlars en un any, però a l’acabar la temporada les mítiques vambes Air Jordan ja havien aconseguit 126 milions de dòlars. La seva imatge va transcendir el món del bàsquet i, gràcies a campanyes com les dirigides per Spike Lee, Jordan es va convertir en una icona de la cultura urbana.

Una marca pròpia

Anys més tard la companyia va crear per a ell la seva pròpia divisió de roba i calçat, Jordan Brand, per la qual percep uns 100 milions a l’any en concepte de royalties. Les seves vambes Air Jordan són les més venudes de la història, i la seva icona (Jumpman) és un símbol universal. Gràcies a això Nike factura 3.000 milions de dòlars per temporada. L’any passat Jordan va rebre 130 milions de dòlars de la multinacional, quatre vegades més que LeBron James, el jugador en actiu amb un millor contracte comercial. L’altre gran negoci de Jordan va ser comprar els Hornets l’any 2010 per 275 milions de dòlars. La franquícia de la NBA ha multiplicat per quatre el seu valor i actualment està valorada en 1.050 milions. A més, Jordan és accionista minoritari dels Miami Marlins de beisbol.

Els seus negocis estan molt diversificats: begudes energètiques (Gatorade), roba (Hanes), cromos (Upper Deck), e - sports, start-ups (Gister), concessionaris de cotxes (Nissan), restaurants (Cornerstone). La marca de Jordan és molt llaminera i permanentment hi ha qui intenta treure’n profit de manera fraudulenta. L’exjugador compta amb un equip especialitzat en reclamar indemnitzacions per un ús indegut de la seva imatge, fet que li reporta una gran quantitat de dòlars extres.

Els diners procedents d’aquests litigis acostumen a anar destinats a diferents ONG infantils. Una vegada va donar 23milions de dòlars. Les seves propietats a Charlotte i Chicago són diverses, però l’exjugador és molt gelós de la seva intimitat. Les entrevistes que apareixen a The last dance, per exemple, no es van gravar a casa seva, sinó en una mansió que la recrea. Jordan té un jet privat, un iot de 47 metres d’eslora i un camp de golf propi.