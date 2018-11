L'UCAM Múrcia es queda sense energia contra el Barça Lassa (105-73)

260x366 Ovie Soko i Pierre Oriola / EFE Ovie Soko i Pierre Oriola / EFE

L’UCAM Múrcia no es va poder disfressar de Betis i va perdre contra el Barça Lassa (105-73). Alertat per la derrota a la pista del Montakit Fuenlabrada i pel precedent negatiu de la temporada passada, l’equip blaugrana es va assegurar una victòria que li permet recuperar el lideratge de la Lliga Endesa, un privilegi que comparteix amb el Reial Madrid. Tot i no fer un partit regular, el triomf del conjunt culer no va perillar.

Després de fallar 9 dels 12 triples que va intentar durant la primera meitat, els jugadors de l’equip blaugrana en van anotar 7 dels 10 que van intentar a la segona. “Estic molt content amb la reacció i amb l’actitud de l’equip. Al segon quart hem frenat la nostra defensa, però després hem dominat el rebot i hem pogut fer punts de contraatac. No només és important guanyar, sinó com ho fas, i tots els jugadors han donat el màxim. Si juguem un bàsquet modern, amb una defensa agressiva i un bon contraatac, tothom hi disfruta”, va analitzar Svetislav Pesic. L’entrenador del Barça Lassa va deixar sense jugar Víctor Claver i va descartar Chris Singleton, accentuant el protagonisme de Pierre Oriola. Sempre intens, el jugador de Tàrrega va sumar 11 punts i 5 rebots. Jaka Blazic (18 punts i 8 rebots) i Thomas Heurtel (15 punts i 6 assistències) van ser alguns dels jugadors locals més destacats.

L’equip blaugrana en va tenir prou amb tres minuts per aprofitar dos triples consecutius de Kyle Kuric i obtenir una diferència de 8 punts (10-2). La posada en escena de l’UCAM Múrcia, que la temporada passada va aconseguir el triomf al Palau Blaugrana, va ser mandrosa i el Barça Lassa va trigar poc a obtenir una renda de 13 punts (20-7). La reacció visitant va arribar des de la defensa. Javier Juárez va modificar algunes peces i el conjunt visitant va endurir el partit (27-25). La poca punteria en el tir exterior va ser una llosa per als locals. Però la remuntada mai es va completar i els homes de Pesic van arribar al descans amb l’incendi controlat (44-37).

El Barça Lassa està agafant gust a posar-se de cara els partits durant el tercer quart i ahir no en va ser una excepció. La segona accelerada blaugrana va obrir una escletxa important en el marcador (58-41). Feta la feina, l’equip blaugrana va repetir la relaxació i el rival murcià va aprofitar el regal per tornar a ensenyar les dents (64-60). De fet, tot l’enfrontament va ser una successió de canvis de velocitat dels culers, que tan aviat feien les coses molt bé com malament. La diferència va ser molt visible en els percentatges de tres punts, que van augmentar durant la segona meitat. La millora en la punteria i l’augment de l’energia en defensa li va permetre anotar 61 punts en tan sols 20 minuts. “El calendari és dur, però la regeneració sempre és millor quan guanyes”, va assegurar Pesic, que va celebrar el triomf donant un dia lliure als seus jugadors.

El domini en el rebot del Barça Lassa va ser notable i això va acabar condemnant l’UCAM Múrcia, que es va quedar sense forces en el tram final. “El nostre partit ha durat 30 minuts perquè els últims 10 minuts ens hem quedat sense cames i hem notat el cansament. El partit se’ns ha fet llarg i hem tingut un càstig més gran del que mereixíem. La diferència física ens ha penalitzat”, va opinar Javier Juárez, tècnic de l’UCAM Múrcia.

El MoraBanc Andorra, en forma

Després de tombar el Reial Madrid la jornada anterior, el MoraBanc Andorra va superar ahir el Kirolbet Baskonia (93-73). El triomf del conjunt entrenat per Ibon Navarro va expulsar l’equip basc de la primera posició, privilegi que ara comparteixen el Barça Lassa i el Reial Madrid.