Xabi López-Arostegui, l'eclosió del noi de Getxo amb sang verd-i-negra

Xabi López-Arostegui va arribar al Joventut de Badalona quan només tenia 14 anys. Procedent de Getxo, l’aler ha anat creixent any any, fins a convertir-se en un jugador internacional. Gairebé una dècada després del seu aterratge a la Penya, dissabte va completar el seu millor partit com a verd-i-negre gràcies a 28 punts, amb una eficàcia de 6/7 en triples i 9 rebots. Els 39 crèdits de valoració final no són una dada menor. “Em vaig trobar molt còmode jugant i vaig estar encertat. Vaig intentar ajudar en defensa, però en atac les coses em van anar molt fluïdes. Hi ha dies en què et surten les coses i dissabte va ser un d’aquests dies. Estic molt content d'haver ajudat l’equip a guanyar”, reconeix.

El Joventut va reprendre la competició amb una victòria contra el Casademont Saragossa. “Després de l’aturada era un partit important. No és que hi hagués incertesa, però volíem tornar a la línia positiva en què estàvem. Al principi ens va costar una mica implantar el nostre estil de joc, però després vam fer un pas endavant i ho vam aconseguir”, resumeix López-Arostegui, a qui li hauria agradat tenir el suport dels aficionats a les graderies del Palau Olímpic. "Espero que ben aviat estiguin de nou amb nosaltres perquè puguem celebrar més victòries".

Quan era petit, López-Arostegui anava a veure els entrenaments del seu germà a l'escola. Va ser aleshores quan va començar a interessar-se pel bàsquet, un esport que va començar a practicar amb el seu pare en una pista que tenia a sota de casa. Quan va disputar el Campionat d'Espanya Infantil amb la selecció basca a Còrdova, Jordi Martí va subratllar el seu nom. L'any següent, va aterrar a Badalona, on ha establert una relació molt intensa amb la Penya. “Durant aquests anys hem construït un vincle molt fort. La Penya em va tractar com un fill i em va transmetre molts valors, que van units als que proposen els meus pares”. El Joventut no és una entitat esportiva com les altres. “És un club professional però molt familiar. Hi ha gent que es preocupa molt pel teu dia a dia. Aquí et saluda tothom i tens molta relació amb els nois del planter. La unitat que es viu és molt gran. Aquest és un club que aposta pels joves i que vol potenciar el planter. Com que jo ho he viscut, transmetre-ho m’és molt fàcil”, argumenta el jugador de 23 anys. Quan el club passava per un mal moment econòmic que va arribar a amenaçar amb la seva desaparició, el pare del Xabi es va implicar en una iniciativa col·laborativa per buscar un aval mancomunat. La implicació del jugador supera qualsevol paràmetre habitual. Tant és així que quan va signar la renovació fins al 2022 va pactar que una part dels diners anés destinada al bàsquet base de la Penya.

651x366 Xabi López-Arostegui / DAVID GRAU / ACB PHOTO Xabi López-Arostegui / DAVID GRAU / ACB PHOTO

López-Arostegui, que va créixer mirant vídeos de Joan Carles Navarro i Rudy Fernández, veu Badalona com el lloc ideal per seguir creixent. “L’esforç que el club va fer als despatxos va donar credibilitat i viabilitat al projecte. Això és un estímul per als jugadors. La NBA està bé, però no és fàcil arribar-hi. Per als jugadors del planter la Penya és el millor lloc, i seria bonic que els joves estiguéssim junts uns anys”, demana l’aler basc, que aquesta temporada ha superat els 100 partits a la Lliga Endesa. La mitjana estadística del jugador, que fins fa poc no tenia agent i va negociar el seu primer contracte professional amb l'única ajuda del seu pare, és de 10,8 punts i 5,5 rebots.

La trajectòria del Joventut és molt il·lusionant, ja que l’equip verd-i-negre acumula vuit victòries en onze partits a l’ACB. “L’equip va fer dissabte un treball molt bo i exigent. Tot i les dificultats, l’equip va lluitar i va creure en la victòria”, diu Carles Duran, que ha sabut construir un projecte engrescador amb un conjunt que aposta per un estil de joc molt atractiu. Tot i estar més de dues setmanes sense poder entrenar per culpa dels positius per coronavirus, la Penya ha recuperat molt aviat el seu nivell competitiu habitual. A l’Eurocup, el conjunt badaloní acumula cinc triomfs en set partits i ocupa la segona posició del seu grup.