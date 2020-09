El bàsquet català obre la seva temporada més atípica

El MoraBanc Andorra i el Barça disputaran demà la final més atípica de la Lliga Nacional Catalana en els seus 41 anys d’història. El partit pel títol, que es jugarà en un Palau Blaugrana sense públic a les graderies, enfrontarà dues propostes interessants del bàsquet català, que fa patxoca. Tot i que estan encara en pretemporada, els quatre equips van oferir ahir un bon espectacle. Són projectes plens de personalitat.

El MoraBanc Andorra es va desfer del Joventut de Badalona (77-75) i es va convertir en el primer finalista de la Lliga Nacional Catalana. El bon tercer quart de la Penya, que va malbaratar un avantatge d’onze punts, no va tenir premi al Palau Blaugrana, on Ferran Bassas va fallar un triple sobre la botzina que hauria canviat el nom de l’equip guanyador. Tyson Pérez (15 punts i 10 rebots) i Clevin Hannah (14 punts) van ser els màxims anotadors del conjunt andorrà, que jugarà la final per quart any consecutiu.

La Penya va trigar a agafar ritme anotador durant la primera semifinal, que va servir per veure Ante Tomic i Pau Ribas, dos exculers, amb la samarreta verd-i-negra al Palau Blaugrana. El pivot croat va sumar 22 punts, 11 rebots i 7 faltes rebudes (32 de valoració) en el seu retorn al pavelló on es va passar vuit temporades com a local. El Joventut, que va fallar els deu primers triples que va intentar, va arribar a perdre per 14 punts de diferència (35-21). La reacció de l’equip entrenat per Carles Duran va arribar durant l’inici del tercer quart, en què es va apuntar un parcial de 0-14 (39-45). La metamorfosi va ser total i el conjunt badaloní va exhibir confiança contra un rival que va anar de més a menys. La renda va arribar a ser d’onze punts en ple allau de bon bàsquet (49-60).

Ben dirigit per Ibon Navarro, el MoraBanc Andorra va saber esperar el seu moment i tancar el partit amb un bon últim període que li va servir per recuperar la iniciativa en el joc i en el marcador. Tot i arribar a l’últim minut amb un desavantatge de cinc punts (76-71), la Penya mai es va rendir i va aconseguir afegir incertesa als últims segons de la semifinal. Amb 77-75, el Joventut va disposar d’una última oportunitat per anotar, però el triple de Bassas no va veure cistella. “No podem estar contents, perquè hem perdut i volíem jugar la final. Durant la primera meitat no hem tingut intensitat. El tercer quart ha sigut el millor moment del partit, ja que, a més de defensar molt bé, hem entès els espais en atac, però ens hem anat desinflant i no hem seguit creixent. Se’ns ha escapat una victòria que volíem”, va resumir Duran.

651x366 Eulis Báez i Nikola Mirotic / M. A. CHAZO / FCBQ Eulis Báez i Nikola Mirotic / M. A. CHAZO / FCBQ

El Barça de Sarunas Jasikevicius no va fallar contra un molt competitiu Baxi Manresa i es va convertir en el segon finalista de la Lliga Catalana (92-82). Nick Calathes i Thomas Heurtel van saber liderar l’atac de l’equip blaugrana, que va tenir Pierre Oriola (17 punts i 8 rebots) com a màxim anotador. El director de joc grec va repartir 11 assistències en una nit en què Àlex Abrines va reaparèixer després de superar els problemes musculars de les últimes setmanes. “Hem fet un partit sòlid contra un rival que està en un nivell físic molt bo”, va analitzar l’aler mallorquí.

Tal com havia advertit Saras, el Baxi Manresa va exhibir ritme al Palau Blaugrana, on va començar la semifinal construint-se una diferència de 8 punts (3-11). Compensat, endreçat i ben treballat tàcticament, l’equip del Bages fa patxoca en aquest tram de la pretemporada en què la majoria de rivals encara tenen la feina a mitges. La reacció del Barça va arribar acompanyada d’una millora defensiva i de bons llançaments des de la línia de 6,75 metres (44-41).

“En alguns moments hem patit i això és bo per a nosaltres en aquest tram de la pretemporada”, va resumir Jasikevicius. El Barça porta 13 temporades consecutives disputant la final de la Lliga Catalana. “Ens ha faltat una mica de tot, mantenir el ritme contra un gran equip. Hem lluitat, però encara hem de millorar. M’agrada l’actitud dels jugadors i això es veu reflectit en els partits”, va opinar Pedro Martínez, tècnic del Baxi Manresa.

La final femenina, un clàssic

L’Spar Girona i el Cadí La Seu disputaran demà (19 h, Esport3) la final de la Lliga Catalana Femenina per onzena temporada consecutiva. L’última vegada que un dels dos equips es va perdre el partit pel títol va ser l’any 2009, quan l’Olesa es va fer amb el trofeu.