Un clàssic amb deures per resoldre

Sito Alonso es va reunir aquest divendres amb els jugadors del Barça Lassa per analitzar què va passar dijous. L’entrenador no entén la intensitat amb la qual el conjunt va començar el partit contra l’Anadolu Efes. “Pensava que l’equip estava preparat per competir i no m’esperava la sortida que vam tenir. A veure si ho podem corregir. Havíem treballat bé després de 12 o 13 dies crítics, però les sensacions del partit de divendres em preocupen. Pel tipus de jugadors que hem fitxat, des del punt de vista de l’agressivitat i la intensitat no podem jugar així. Els entrenaments són d’una intensitat superior a la del partit de divendres. Hem de saber on som i respectar molt més la sensació d’agressivitat que ha de representar aquest equip”, opina l’entrenador.

Hi ha alguns aspectes estadístics que preocupen al tècnic. “Nosaltres vam recuperar més pilotes que les que vam perdre, però no vam aconseguir anar a la línia de tirs lliures i això té a veure amb la intensitat amb la qual juguem. La nostra bona versió només arriba amb molta intensitat. Si jugues al 50% d’intensitat, no pots jugar a aquest equip. Cap sistema meu es pot executar a mig gas i això és clau. Si juguem a aquest ritme, és difícil que els sistemes surtin”, opina.

La missió d’Alonso és aconseguir que el Barça Lassa competeixi diumenge (18.30 hores, #0) a Madrid. “La gent espera el clàssic i ho viu amb passió. Els jugadors nous han d’entendre que no és un partit més, que és especial. Els jugadors han de tenir ganes de reivindicar-se. L’ambient general que es viu a Catalunya està influint en el joc. No podem deixar de pensar en la realitat, ens afecta. Nosaltres intentem respectar les opinions del tothom i concentrar-nos en la nostra feina”, diu Sito Alonso, que reconeix un problema en la direcció de joc: “Els dos bases que tenim són oposats. Potser Heurtel no és un director, però està actuant amb una nota alta. La valoració és bona. Quan Pressey no juga al 100%, no pot jugar i adoptar el seu rol. Encara ha d’adaptar-se al joc europeu”, assegura l’entrenador. El club blaugrana no es planteja activar Tyrese Rice, jugador que s’entrena amb el filial, tot i que no descarta reforçar la posició de base amb un fitxatge.

Tot i que serà el seu primer clàssic amb la samarreta del Barça, Pierre Oriola té clares les connotacions del partit de demà. “És un partit especial i diferent. El Reial Madrid és el màxim rival. L’ambient serà hostil i complicat per tot el que està passant a Catalunya. És important fer les coses bé i agafar moral”, reconeix el pivot, que té clar que el Barça Lassa no va competir bé divendres. “Quan fem les coses malament, som un equip mediocre”, sentencia.