El joc col·lectiu del Barça enlluerna el Fenerbahçe (97-55)

Tan sols dues victòries separaven Barça i Fenerbahçe abans del partit d’ahir de la vuitena jornada de l’Eurolliga, però 40 minuts després l’escletxa es va fer gegant, ja que l’equip blaugrana va treure de la pista el rival turc. Jugant amb tanta confiança com solidaritat, el líder de l’Eurolliga va tenir una nit més tranquil·la del que havia imaginat (97-55). El conjunt català va repartir 27 assistències i va anotar 16 triples.

Kyle Kuric, que va acabar amb 25 i 7 de 8 en triples, va completar una segona meitat memorable. Quatre dels seus companys, Rolands Smits (20), Nikola Mirotic (16), Àlex Abrines (12) i Cory Higgins (11) també van anotar més de 10 punts. “Hem mogut molt bé la pilota i hem trobat tirs alliberats. És un gran resultat per a nosaltres, no esperàvem una diferència així contra un rival amb una defensa com la del Fenerbahçe”, va opinar Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça.

Allau ofensiva al Palau

El Barça va començar el partit exhibint un gran joc col·lectiu al Palau Blaugrana, on va trigar ben poc en construir-se un avantatge de 15 punts. Animat pel seu encert des de la línia de tres, el conjunt català va sumar 28 punts en un primer període en què Mirotic va liderar l’aportació ofensiva. El rival va intentar accentuar el seu potencial interior, però va tenir problemes per descol·locar la defensa dissenyada per Jasikevicius. El tècnic lituà va distribuir el temps entre els jugadors i als deu minuts els 12 integrants de la plantilla ja havien trepitjat el parquet.

Sense Nando de Colo i encara en procés d’adaptació a la pissarra d’Igor Kokoskov, el Fenerbahçe va arribar al descans amb un desavantatge de 22 punts (51-29). L’equip turc arribava a Barcelona amb la seva defensa com una assegurança de vida, però l’atac coral dels blaugranes li va esmicolar l'estructura habitual.

El Fenebahçe va començar la segona meitat afegint una defensa zonal al seu repertori amb l’objectiu de trencar el ritme ofensiu d’un Barça molt fiable. Els bons percentatges d’encert en els tirs de camp van alimentar amb continuïtat el marcador d’un equip blaugrana que comença a fer patxoca. Quan encara quedava una eternitat per al final del partit, l’equip turc va tirar la tovallola i va començar a pensar en els pròxims partits. La renda local va arribar a ser de 31 punts (67-36) durant el tercer període.

La millor notícia per al Barça va ser que, tot i les rotacions, el nivell de l’equip blaugrana no va perdre pistonada contra un Fenerbahçe que va acabar amb 25 pilotes perdudes.