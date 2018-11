Un atrevit Cadí La Seu tomba l'Spar Citylift Girona (86-81)

Un atrevit Cadí La Seu ha sorprès aquest dissabte l'Spar Citylift Girona i s'ha endut el duel català de la Lliga Dia (86-81). L'equip entrenat per Bernat Canut s'ha exhibit amb un partit molt complet, tant en defensa com en atac. El conjunt gironí ha pagat el desgast de dimecres i no ha pogut evitar la seva primera derrota. Mehryn Kraker (18 punts, 6 rebots i 6 assistències) i Merritt Hempe (18 punts i 8 rebots) han estat les màximes anotadores locals.



"Els entrenadors podem dibuixar molt, però les que es deixen les cames són les jugadores. Es mereixien una victòria així. Hem fet un partit fantàstic en un pavelló ple", ha opinat Bernat Canut.

La màxima renda local ha arribat a sis minuts i mig minuts del final, quan el Cadí La Seu s'ha construït un avantatge de 15 punts (73-58). Eric Surís ha buscat alternatives defensives per intentar canviar el ritme del partit. La reacció final del conjunt gironí ha servit per ajustar el marcador (83-79), però no per evitar el triomf local. Les 16 pèrdues han estat una llosa per a les visitants.

Primer triomf de l'Snatt's Femení Sant Adrià

Després de començar la temporada amb quatre derrotes, l'Snatt's Femení Snat Adrià de Glòria Estopà s'ha estrenat a la pista de l'Embutidos Pajariel Bembibre PD (51-56).