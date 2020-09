El Joventut debuta amb una victòria engrescadora (81-73)

El Joventut s'ha estrenat a la Lliga Endesa amb una victòria engrescadora contra l'Unicaja (81-73). Simon Birgander ha tingut una actuació molt sòlida per complementar l'aportació d'Ante Tomic en una nit en què Conor Morgan era baixa per culpa d'un edema ossi al turmell dret. L'enfrontament s'havia de disputar dissabte, però va ser ajornat per culpa d'un cas de coronavirus.

L'Unicaja, un equip que manté el bloc de la temporada passada, ha sabut treure profit de les jugades de bloqueig directe per dominar les primeres jugades en atac estàtic. L'equip malagueny ha controlat el primer quart amb solvència i ha aconseguit una renda d'onze punts (9-20), però la Penya ha sabut reenganxar-se al partit gràcies al seu domini en el rebot i a una major activitat defensiva (37-39).

Un parcial de 7-0 ha impulsat les aspiracions del Joventut a l'inici del tercer període, quan Joel Parra s'ha deixat veure amb bones accions a les dues parts de la pista (44-39). La renda verd-i-negra ha arribat a ser de 14 punts a l'inici del quart període (69-55). Quan tenia el partit domesticat, la Penya ha aturat la producció ofensiva i l'Unicaja ha ajustat el marcador amb un parcial de 2-12 (71-67). El conjunt verd-i-negre, però, ha tancat el partit amb molta maduresa.

Després del partit contra l'Unicaja, la Penya tancarà la setmana jugant divendres a la pista del Coosur Reial Betis i rebent diumenge el Reial Madrid al Palau Olímpic.