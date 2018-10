El ritme del Madrid desballesta la Penya (92-69)

El Divina Seguros Joventut no ha pogut seguir el ritme ofensiu del Reial Madrid i ha perdut al WiZink Center (92-69), on Luke Harangody ha debutat amb la samarreta verd-i-negra. Tot i les baixes de Sergi Llull, Trey Thompkins, Gustavo Ayon i Fabien Causeur, l'equip blanc ha fet un partit pràctic per assegurar-se la victòria. Sense encert en el tir exterior (4/22 en triples), el conjunt de Carles Duran s'ha enfonsat en un últim quart en què ha rebut un parcial de 27-9.



"Hem jugat dos partits en un, un de 30 minuts i un de 10. Hem arribat a l'últim quart amb opcions de guanyar, però ha passat el contrari. El nostre caràcter no ha estat bo durant l'últim quart. Com que en atac no ens sortien les coses, hem deixat de creure en la defensa", ha resumit Duran. Simon Birgander (10 punts i 13 rebots) i Neno Dimitrijevic (15 punts) han fet un bon partit a Madrid.



La Penya ha començat bé i ha arribat a tenir un avantatge de cinc punts a la pista del vigent campió (24-29), però una lesió al turmell de Dakota Mathias, que ha estat traslladat a l'hospital, i les tres faltes personals de Nico Laprovittola han escurçat la rotació de l'equip verd-i-negre. A poc a poc el Madrid ha anat imposant el seu ritme anotador (44-39).

540x306 Klemen Prepelic i Simon Birgander / A. VILLALBA / ACB PHOTO Klemen Prepelic i Simon Birgander / A. VILLALBA / ACB PHOTO

El Reial Madrid ha arribat a tenir una diferència de 10 punts (55-45), però el Divina Seguros Joventut no s'ha rendit i ha seguit lluitant durant un tercer quart en què Carles Duran ha fet debutar Luke Harangody (65-60). L'escletxa definitiva s'ha obert durant un últim quart en què la Penya s'ha quedat molt enrere en el marcador.