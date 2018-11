El Divina Seguros Joventut ratifica a Madrid el seu moment dolç (69-83)

El Divina Seguros Joventut ha confirmat el seu bon moment de joc, ha superat el Movistar Estudiantes (69-83) i ha sumat la quarta victòria. Nico Laprovittola ha liderat la victòria verd-i-negra amb una exhibició de joc. El base argentí ha anotat 25 punts amb 5/6 en triples, ha repartit 8 assistències i ha forçat 5 faltes personals. Shawn Dawson (18 punts) i Marko Todorovic també han tingut un paper destacat en el triomf visitant.

Una de les poques males notícies per a la Penya ha sigut el nombre de pilotes perdudes (22). "Hem sigut molt sòlids en defensa i ens hem passat molt bé la pilota. De tres partits seguits fora de casa n'hem guanyat dos. Hi ha molts jugadors que estan sumant moltes coses", ha analitzat Carles Duran en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. "La clau ha sigut la defensa i la facilitat per sumar punts fàcils després de recuperar aquestes pilotes. Estem generant una bona confiança com a grup", ha afegit l'entrenador.

El rival de la Penya ha fet debutar Alessandro Gentile, que encara està molt lluny del seu millor moment. Carles Duran ha sabut atacar les seves debilitats defensives. Després d'una primera meitat igualada (40-43), el Divina Seguros Joventut ha aconseguit una diferència de 12 punts al principi del quart període.



Txema Berrocal ha rescatat el seu equip amb una defensa zonal (60-66), però els verd-i-negres no han fet el préssec a Madrid.