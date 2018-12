El Barça Lassa no trenca la ratxa de l'Unicaja com a local (78-73)

El Barça Lassa no ha pogut aturar la bona ratxa de l'Unicaja al Martín Carpena (78-73). Tot i la derrota, l'equip blaugrana mantindrà el lideratge de la Lliga Endesa. Thomas Heurtel, que ha repartit 14 assistències, ha estat l'únic jugador fiable d'un conjunt culer que segueix trobant a faltar l'aportació d'alguns homes clau.

Svetislav Pesic, que ha descartat Kevin Seraphin, ha deixat sense jugar Pau Ribas i Jaka Blazic. "Esperàvem un partit amb molta intensitat. Nosaltres hem defensat bé durant alguns moments. Tan sols hem tingut problemes en transició al tercer quart, quan ells han anotat cinc triples. Nosaltres no estem contents si no guanyem, però no estem decebuts", ha dit el tècnic serbi.

Després d'un primer quart igualat (16-16), l'Unicaja ha aconseguit obrir una escletxa d'onze punts en el marcador (33-22). L'empenta dels seus homes de banqueta ha estat decisiva. L'equip blaugrana ha sabut reaccionar i arribar al descans amb un desavantatge de tan sols tres punts (37-34).

La diferència de l'Unicaja ha arribat a ser de 12 punts a l'inici del quart període (68-56), quan Pierre Oriola i Chris Singleton han protagonitzat una discussió pública. La reacció del conjunt visitant ha servit per ajustar el marcador a dos minuts del final (73-68).