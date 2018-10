A l’espera d’entrenaments, Pesic s’aferra a la defensa

“El bàsquet comença a la defensa”. Quan Svetislav Pesic es va fer càrrec del Barça Lassa va dedicar els quatre primers entrenaments a treballar exclusivament aspectes defensius, deixant de banda qualsevol tàctica ofensiva. El mètode de treball li va servir per guanyar uns dies més tard la Copa del Rei i, sobretot, perquè els seus jugadors entenguessin unes prioritats que mai oblidaran. Víctor Claver és el gran comodí de l’entrenador serbi, un jugador polivalent capaç de limitar el moviment de rivals de tota mena. Durant l’últim tram del partit contra el Divina Seguros Joventut, el tècnic va situar el valencià sobre Nico Laprovittola, el gran generador de joc de la Penya. La proposta va funcionar i l’argentí no va poder exhibir l’habitual lucidesa.

La defensa del Barça Lassa té aquest dijous (21 hores, Movistar Deportes) una prova de foc contra el Maccabi Fox Tel Aviv, un equip amb vuit jugadors nord-americans. “El nostre objectiu és guanyar el partit i el nostre pla és classificar-nos per als play-off, això no es discuteix. El Maccabi té jugadors nous en posicions importants, com Scottie Wilbekin, que és una peça bàsica per a la seva filosofia de joc. A més, és un equip acostumat a jugar fora de casa”, analitza l’entrenador de l’equip blaugrana.

Pesic té clar que el Barça Lassa encara no està al seu millor nivell. “Estem jugant molts partits i gairebé no ens podem entrenar, això ens perjudica a l’hora d’automatitzar moviments i ens complica molt les coses”, diu el tècnic, que té moltes esperances dipositades en els sis dies que tindrà per treballar entre els partits contra el Montakit Fuenlabrada i el Khimki. La seva prioritat és innegociable: la defensa. “Des del darrere es millora la mentalitat agressiva en atac. La defensa, això sí, no s’acaba fins que assegures el rebot defensiu”, recorda el serbi. “L’entrenador ens demana que siguem agressius en el rebot i encara podem millorar”, confirma Ádám Hanga. L’aler va reaparèixer diumenge contra la Penya.

Sense Jeremy Pargo, el Maccabi és un equip irregular. “Tots els partits d’Eurolliga són molt complicats. El Maccabi no ha aconseguit els últims anys el resultat que volia, però és un rival perillós. Nosaltres volem arribar al Top-8 i per fer-ho hem de guanyar tots els partits a casa. M’espero un partit físic”, diu l’aler, que a poc a poc està agafant ritme de competició. “He estat quatre mesos sense competir i l’altre dia en vaig tenir l’oportunitat. Estem jugant bé i partit a partit millorem, cada jugador comença a trobar el seu rol”.