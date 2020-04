El bàsquet aguditza l'enginy per combatre el coronavirus

Ari Ortega, Adrià Castejón i Pere Purrà són tres entrenadors de bàsquet que han posat en marxa la campanya Marca la teva jugada al coronavirus, una iniciativa que aspira a reunir 5.000 euros per donar suport a l'Hospital de la Vall d'Hebron i ajudar-lo en la lluita contra el coronavirus. Uns dies després d'anunciar la seva campanya de micromecenatge ja han reunit gairebé 2.000 euros.

"El col·lectiu d'entrenadors de bàsquet ha sabut reinventar-se durant el confinament per continuar formant-se i compartint continguts. Nosaltres vèiem que tot això era molt profitós, però una mica endogàmic, i ens van preguntar què podíem fer per ajudar a millorar la situació que vivim", diu Ortega, un entrenador de 27 anys de la UE Montgat. Els tècnics no es volien quedar de braços plegats. "La nostra aportació serà petita, però sumarà i potser ajuda que puguem sortir d'aquesta situació abans. Com a entrenadors i formadors sempre ens hem de preguntar què podem fer per millorar les coses", diu.

"La nostra aportació serà petita, però sumarà" Ari Otega Entrenador UE Montgat

La campanya, que ha comptat amb la col·laboració de jugadors com Ricky Rubio, Laia Palau i Helena Oma, i d'entrenadors com Carles Duran, Jaume Ponsarnau, Joan Plaza, Ricard Casas i Fabián Téllez, ha rebut molta difusió a les xarxes socials. "Ens hem trobat amb dues línies de resposta. La gent contribueix molt a la iniciativa a través de les xarxes socials, però creiem que hi ha més potencial perquè acabi materialitzant l'aportació econòmica. El món de la gent del bàsquet mou moltes persones i ha arribat el moment de fer alguna cosa útil", argumenta Ortega, que dissabte havia de començar el Campionat d'Espanya de minibàsquet com a entrenador ajudant de la selecció catalana masculina.

"La majoria de les personalitats famoses amb qui hem contactat han tingut una resposta immediata i positiva", destaca Ortega. Els promotors de Marca la teva jugada al coronavirus es van decantar per El meu gra de sorra perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron ja tenia un compte obert. "Així, els diners van directament a ells, sense haver de passar per les nostres mans", argumenta Ortega, que destaca la col·laboració desinteressada que clubs com el Femení Sant Adrià, la Bisbal Bàsquet i el CB Parets han tingut.