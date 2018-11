Un optimisme que necessita revàlida

El Divina Seguros Joventut, que rep el Monbus Obradoiro (18 hores, Movistar Deportes 1), i el Baxi Manresa, que visita el València Basket (20.30 hores, Movistar Deportes), intentaran sumar aquest dissabte la seva cinquena victòria a la Lliga Endesa.

Carles Duran tindrà el dubte fins a l'últim moment de Dakota Mathias. Després que el tècnic critiqués el comportament de Nacho Llovet en acabar el partit de la temporada passada, la Penya ha intentat facilitar el retorn del pivot al Palau Olímpic. El club verd-i-negre ha utilitzat les xarxes socials per enviar missatges de reconciliació. "És un exjugador de la Penya a qui li van bé les coses professionalment, ja que és vital pel seu club. Jo desitjo que la gent el rebi molt bé perquè és un home del nostre planter, però que també ens animin molt a nosaltres per derrotar-los", diu Duran. Un altre dels rivals amb passat verd-i-negre és Albert Sàbat.

Joan Peñarroya no podrà comptar amb Marko Lukovic i Paco del Águila per jugar a la Fonteta. "Sabem que anem a un dels camps difícils de la competició, amb un rival que està fent les coses molt bé fa anys, però que té la necessitat de guanyar i està amb una situació incòmoda. Tot i que ha perdut amb equips importants, és un equip que juga bé, que competeix bé a casa, i no podrem tenir opcions si no som capaços de fer molt bé les coses. Esperem poder jugar amb els seus nervis, però no podem pensar en això", opina el tècnic del Baxi Manresa.