L’altra part de la metamorfosi es diu Casas

Primer entrenament de Svetislav Pesic al Barça Lassa. L’entrenador serbi ordena un exercici i, quan els jugadors de l’equip blaugrana tot just el comencen, Ricard Casas l’atura per fer una correcció. “La que li caurà, ara, a aquest”, pensa més d’un. Però no. El tècnic assenteix amb el cap i ja no calen més explicacions: a partir d’ara el que digui l’ajudant va a missa.

“El Ricard és el que té més confiança amb Pesic per dir-li les coses. És el nexe de la plantilla amb l’entrenador, que té altres preocupacions. La confiança i el respecte que es tenen es nota molt. El Ricard atura els entrenaments de Pesic i no tothom s’hi atreviria. Tenen facilitat per connectar. S’implica perquè tothom estigui involucrat. Ens té molta confiança de les seleccions, i això hi està ajudant”, explica Pau Ribas.

La vida dona moltes voltes i quan Pesic va rebre l’encàrrec de reflotar el Barça Lassa va tenir clar que Casas era la persona que necessitava al seu costat. Si no s’hagués produït la trucada, l’entrenador català ara estaria passejant per Menorca o potser per l’Àsia, des d’on s’havien interessat per ell. El respecte que tots dos tècnics es tenen és màxim. Casas, a qui aquest encàrrec ha tornat a situar a la primera línia del bàsquet, va quedar sorprès per les mostres d’afecte que li van arribar de tot el món quan es va fer públic que seria l’ajudant de Pesic. Més encara quan als 56 anys va aconseguir el seu primer títol d’una competició ACB. “Seguir fent bé la feina mai saps on et portarà”, diu amb una humilitat que l’ha acompanyat per tots els clubs per on ha passat i que no pensa abandonar ara.

La seva relació va començar a gestar-se fa 15 anys, quan Pesic i Casas van començar a quedar per sopar i parlar sobre bàsquet. L’un entrenava el Barça i l’altre el Manresa. L’entrenador del Bages havia donat facilitats per ajudar el serbi a muntar algun partit amistós i la comunicació va començar a fluir. Sempre amb un únic tema damunt la taula, el bàsquet. Anys més tard el català va tenir d’ajudant a Girona Dejan Kamenjasevic, la mà dreta de Pesic. Tots dos van continuar buscant excuses per repetir les seves trobades de tant en tant.

Pesic recupera Sanders

El Barça Lassa juga aquest dijous (20 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2) a la pista de l’Olympiacos. Pesic no podrà comptar amb Sasha Vezenkov, amb molèsties al pubis, però sí amb Rakim Sanders, que torna a la convocatòria.