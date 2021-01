El Palau Olímpic estrena l'any amb un partidàs

Després de celebrar dissabte la seva classificació matemàtica per disputar la Copa del Rei de Madrid, el Joventut de Badalona rep aquest dilluns (21.15 h, Movistar Deportes) el València Basket. La Penya vol estrenar el 2021 amb una victòria. Carles Duran no podrà comptar amb Pau Ribas i la participació d'Arturs Zagars no està confirmada. "L’equip està bé, tenim baixes importants, però vam acabar molt positivament el 2020 i tenim molts reptes en aquest 2021. Comencem amb un transatlàntic com el València, un combinat que juga molt bé a bàsquet, però al Palau Olímpic tindrem la nostra oportunitat”, opina l'entrenador de l'equip verd-i-negre.

El tècnic té clares les claus per aconseguir una victòria. "La nostra energia, agressivitat i nivell d’encert hauran de ser elevats. Aquests dies ens han anat bé, ja que estem intentant recuperar efectius, i espero veure la nostra millor versió, especialment en defensa, en què haurem de ser un equip molt sòlid", analitza Duran.